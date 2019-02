Anaplan annonce les lauréats des Prix des partenaires 2019





Des partenaires mondiaux et régionaux récompensés pour leur innovation et leur excellence en matière de planification connectée

SAN FRANCISCO, 8 février 2019 /PRNewswire/ -- Anaplan , Inc. (NYSE : PLAN), un pionnier de la planification connectée, a annoncé aujourd'hui les lauréats des Prix des partenaires Anaplan de cette année, avec deux nouvelles catégories qui sont l'illustration d'un écosystème en pleine croissance.

Les lauréats des Prix des partenaires Anaplan 2019, par catégorie, sont les suivants :

Prix du partenaire mondial de l'année : Deloitte est récompensé pour avoir fait un grand pas en avant en aidant les clients à aborder un éventail de problèmes de planification complexes, et notamment l'application de la norme IFRS 17 pour les sociétés d'assurance qui combine les forces de la plateforme Anaplan pour la planification connectée avec la profondeur de l'expertise actuarielle, financière et en matière de données de Deloitte. Deloitte et Anaplan ont également investi conjointement dans le développement d'autres offres spécifiques à l'industrie, notamment des solutions de planification commerciale numérique et d' assortiment numérique pour l'industrie de la distribution.

«?Deloitte est fier de recevoir le Prix du partenaire mondial de l'année d'Anaplan?», a déclaré Ron Dimon, directeur général de Deloitte Consulting LLP et associé principal de l'alliance pour Anaplan. «?Pour la cinquième année consécutive, Deloitte et Anaplan sont au service de clients du monde entier dans le cadre de leurs parcours vers la planification connectée, incluant la planification stratégique, financière et opérationnelle, les prévisions et la modélisation de scénarios. Nos clients utilisent la plateforme d'Anaplan pour faciliter une croissance rentable de leur chiffre d'affaires, stimuler leur efficacité opérationnelle et générer de nouvelles perspectives d'amélioration de la valeur de l'entreprise.?»

Prix du partenaire à fort impact de l'année : Spaulding Ridge, un nouveau partenaire d'Anaplan, a été en première ligne avec le recrutement et la formation de plus de 70 experts Anaplan et s'est révélé être un leader éclairé en soutenant la création de la catégorie Planification connectée.

Prix du partenaire régional APAC de l'année : QUNIE a généré de la croissance dans la région Asie-Pacifique, en augmentant les ressources d'Anaplan et en apportant, en tant qu'entreprise performante, une immense satisfaction à ses clients.

Prix du partenaire régional EMEA de l'année : Bedford Consulting place les clients au premier plan pour garantir leur satisfaction, générer une croissance significative et offrir des ressources certifiées Anaplan dans la région EMEA dans le cadre du système de mesure de la performance défini par Anaplan et basé sur des données-clefs.

Prix du partenaire régional Amérique de l'année : Twelve Consulting continue de faire preuve d'excellence avec plus de 290 projets Anaplan mis en oeuvre pour plus de 90 clients, avec des taux de satisfaction de la clientèle, notamment basé sur la méthode net promoter score, constamment élevés.

NOUVEAU partenaire de distribution de l'année : Le premier lauréat de ce prix, Vuealta est récompensé pour ses transactions commerciales significatives de premier plan sur les marchés européens et de l'Asie-Pacifique, tout en développant considérablement sa pratique d'Anaplan, notamment avec un lancement sur le marché du continent américain.

NOUVEAU partenaire technologique de l'année : Le premier lauréat de ce prix, Workiva est récompensé pour avoir été le premier partenaire technologique d'Anaplan et pour avoir collaboré à l'intégration d'une plateforme clé d'Anaplan qui rationalise la création de rapports de performances.

«?L'écosystème de partenaires de classe mondiale d'Anaplan est l'un des principaux moteurs de l'émergence de la planification connectée comme une catégorie cloud de l'entreprise?», a déclaré David Tharp, Vice President, Global Partner Organization chez Anaplan. «?Je suis ravi d'être avec nos partenaires du monde entier pour célébrer les lauréats de nos prix annuels et discuter des moyens de capitaliser sur nos programmes conjoints pour mobiliser les clients, stimuler la croissance et consolider notre position de pionnier dans la catégorie de la planification connectée.?»

À propos du réseau de partenaires d'Anaplan

Pour répondre à la demande en matière de planification connectée, le réseau mondial d'Anaplan, composé des meilleurs partenaires de leur spécialité, aide les entreprises à mettre en oeuvre et à utiliser la plateforme Anaplan pour la construction de modèles, la modification des processus, le support local et les déploiements mondiaux. Pour en savoir plus sur le réseau et les partenaires participants, veuillez visiter : anaplan.com/partners .

À propos d'Anaplan

Anaplan (NYSE : PLAN) est pionnier dans la catégorie de la planification connectée. Notre plateforme, optimisée par notre technologie propriétaire Hyperblocktm, spécialement conçue pour la planification connectée, permet une planification dynamique, collaborative et intelligente. Les grandes entreprises mondiales utilisent notre solution pour connecter les personnes, les données et les plans afin de permettre une planification et une prise de décision en temps réel dans des environnements d'affaires en évolution rapide, pour donner à nos clients un avantage concurrentiel. Situés à San Francisco, nous avons plus de 20 bureaux internationaux, 175 partenaires et plus de 1 000 clients à travers le monde. Pour en savoir plus, veuillez visiter anaplan.com.

