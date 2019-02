L'un des postes les plus convoités au Canada a été comblé : Méganne Dagenais, âgée de 11 ans, a été nommée présidente du divertissement général de Toys"R"Us Canada





TORONTO, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Toys"R"Us Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Méganne Dagenais, âgée de 11 ans, au poste de nouvelle présidente du divertissement général (PDG) - un poste très prisé créé par le détaillant de jouets, dont les fonctions incluent agir en tant qu'ambassadeur du jeu et sillonner le pays pour promouvoir les nouvelles tendances du monde des jouets.

La compagnie a organisé une fête surprise aujourd'hui à LaSalle, au Québec, pour annoncer à Méganne qu'elle avait décroché le poste très convoité, après cinq longs mois de recherches ayant attiré plus de 200 candidatures de partout au pays.

« Je me sens comme dans un rêve, je suis tellement contente, a-t-elle exprimé. Je suis impatiente de commencer à essayer tous les jouets fantastiques de Toys"R"Us Canada et de rappeler à tout le monde combien c'est amusant de jouer. »

Pour soumettre leur candidature, les enfants de 10 à 12 ans et leurs parents devaient envoyer une courte vidéo pour démontrer leur amour des jouets et expliquer à Toys"R"Us Canada pourquoi ils devraient être son prochain PDG.

« Nous avons vu un scintillement en Méganne dès que nous avons visionné sa vidéo d'audition, a expliqué Melanie Teed-Murch, présidente de Toys"R"Us et Babies"R"Us Canada. Elle a démontré une passion authentique pour le jeu, un enthousiasme contagieux, et quand nous l'avons rencontré en personne, nous avons été impressionnés par sa capacité à tenir la conversation avec les adultes dans la pièce. Nous savions instinctivement que nous avions trouvé notre prochaine enfant Toys"R"Us - et notre vote l'a confirmé. »

Méganne prend la relève d'Émile Burbidge, qui commence l'école secondaire après avoir occupé le poste de PDG pendant trois ans, de 2016 à 2018.

« Émile va nous manquer, mais nous n'avons aucun doute que Méganne fera un excellent travail en tant que représentante du jeu au Canada et en faisant découvrir sa magie et ses bienfaits aux enfants à travers le pays. Nous sommes reconnaissants envers ses parents, Julie et Martin, et sa soeur Sarah, pour le soutien qu'ils lui fourniront tout au long de cette nouvelle aventure. »

La première mission de Méganne sera de visiter le Salon du jouet de New York, où elle en apprendra sur les tendances de l'année et fera la rencontre des marques et des partenaires clés de Toys"R"Us Canada. Au cours de l'année, Méganne agira aussi comme ambassadrice du jeu pour la marque lors de divers événements des partenaires et d'activités en magasin, et traitera avec les médias partout au pays, parmi d'autres activités amusantes.

