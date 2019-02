Participation de Transition énergétique Québec aux salons de l'habitation 2019





QUÉBEC, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le salon ExpoHabitation de Montréal, qui a débuté hier, donne le coup d'envoi de la saison des salons de l'habitation partout au Québec. Encore cette année, Transition énergétique Québec participera à plusieurs événements en février et en mars prochain pour faire connaître ses programmes et services en matière d'efficacité énergétique. Voici le calendrier des sorties pour la saison 2019.

Région Salon Dates et lieu Montréal Salon ExpoHabitation de Montréal Du 7 au 10 février 2019 Stade olympique Numéro de kiosque : no 848 Québec Salon Expo Habitat Québec Du 20 au 24 février 2019 Centre de foires de Québec Numéro de kiosque : no 575 Outaouais Salon Expo Habitat Outaouais Du 8 au 10 mars 2019 Hilton Lac-Leamy Numéro de kiosque : no 335 Mauricie Salon Expo Habitat Mauricie Du 14 au 17 mars 2019 Bâtisse industrielle de Trois-Rivières Numéro de kiosque : no 213 Bas-Saint-Laurent Salon Expo Habitat Rimouski Du 22 au 24 mars 2019 Centre des congrès de l'Hôtel Rimouski Numéro de kiosque : no 15

Un kiosque interactif unique

Le kiosque interactif de Transition énergétique Québec permet aux visiteurs de mieux comprendre la performance énergétique d'une habitation. Ils pourront entre autres y découvrir les signes permettant de détecter les problèmes d'isolation, d'étanchéité et de ventilation d'un bâtiment. Par exemple, en longeant les murs d'une maison miniature, on peut sentir les infiltrations d'air ou toucher la différence entre le plancher d'une maison dont l'isolation est efficace ou ne l'est pas.

Des programmes pour toutes les situations

Les programmes en conversion et efficacité énergétiques offerts par Transition énergétique Québec pour le secteur résidentiel sont adaptés à toutes les situations. Les programmes, qui offrent notamment de l'aide financière aux participants, sont :

Rénoclimat : pour des conseils en rénovation écoénergétique d'une habitation.

Chauffez vert : pour la conversion du système de chauffage au mazout par un système alimenté à l'électricité ou par d'autres énergies renouvelables.

Novoclimat : pour la construction d'habitations neuves à haute performance énergétique.

Faits saillants :

En moyenne, les participants au programme gouvernemental Rénoclimat réalisent des économies de 20 % sur leurs frais de chauffage, une fois leurs travaux de rénovation terminés.

Le saviez-vous? Les habitations Novoclimat consomment 20 % moins d'énergie que les habitations respectant les normes de construction!

Les trois programmes résidentiels présentés aux salons seront offerts jusqu'au 31 mars 2021.

Transition énergétique Québec est une société d'État qui a été créée en avril 2017 pour assurer la transition énergétique du Québec. Sa mission est de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques ainsi que de coordonner la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement.

