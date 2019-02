Déclaration en lien avec Otéra Capital





MONTRÉAL, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de l'enquête indépendante amorcée lundi, la Caisse annonce aujourd'hui que monsieur Alfonso Graceffa a offert de se retirer de toutes ses fonctions dans les filiales immobilières de la Caisse pendant cette enquête afin de faire la lumière sur tous les faits.

La Caisse est d'accord avec la décision de monsieur Graceffa. Son retrait prend effet immédiatement, et ce, pour la durée de l'enquête.

Rappelons que les conclusions de cette enquête seront rendues publiques.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 308,3 G$ CA au 30 juin 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

