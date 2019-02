Avis aux médias - La ministre Lebouthillier fera une annonce importante à l'aéroport de Yellowknife

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, fera une annonce importante au sujet de la sécurité à l'aéroport de...

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tient à informer la population que la voie de circulation automobile et piétonnière du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée le lundi 18 février prochain, de...

Du 12 au 14 février prochains, des centaines de décideurs de l'industrie aérienne afflueront vers Québec pour en découvrir toute la beauté et le potentiel d'affaires, mais aussi pour planifier et négocier l'avenir des services aériens. Routes...