City Capital Ventures Acquiert Le Groupe Redberry, Franchisé Burger King Et Pizza Hut Basé À Toronto

City Capital Ventures, LLC (« CCV »), un partenariat privé d'investissement basé à Chicago, est heureux d'annoncer son acquisition du groupe Redberry Group (« Redberry » ou « Société »). Redberry est l'un des plus importants franchisés de restaurants à service rapide en Amérique du Nord avec 134 restaurants au total, dont 111 restaurants Burger King et 23 restaurants Pizza Hut, tous situés au Canada. Redberry est le plus important franchisé Burger King au Canada, avec environ 40% de l'empreinte de la marque au Canada. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

La vente de Redberry est soutenue par ses deux partenaires franchiseurs, Burger King et Pizza Hut, qui recherchent tous les deux un partenaire franchisé capable de réaliser le potentiel de croissance qu'ils voient au Canada. Fondé en 1954, Burger King est la deuxième plus grande chaîne mondiale de hamburgers de restauration rapide au monde, avec plus de 17 500 établissements. Depuis son acquisition en 2010 par 3G Capital, la franchise principale de Restaurant Brands International, Burger King a connu une renaissance de son activité, portée par la fraîcheur et l'innovation de son menu et son positionnement sur le marché. Pizza Hut a été fondée en 1958 et est devenue la première chaîne de pizza au monde avec plus de 16 800 unités dans le monde.

Dan Kipp, cofondateur et associé directeur de CCV, a déclaré « Nous sommes ravis de faire l'acquisition de deux marques de restaurants emblématiques sur le très attrayant marché canadien des RQS. La marque Burger King est sous-développée au Canada par rapport aux autres marques de hamburgers QSR, et nous voyons une opportunité convaincante d'expansion. De même, Redberry a une forte présence de Pizza Hut en Alberta avec une base d'unités bien rentables. L'opportunité de continuer à développer de nouvelles unités sur le marché nous intéresse beaucoup. » M. Kipp rejoindra le conseil d'administration de Redberry dans le cadre de la transaction.

CCV a fait appel à Spencer Stuart pour l'aider à rechercher un nouveau PDG pour Redberry. L'équipe de direction de Redberry poursuivra ses activités avec la société. CCV travaille également en partenariat avec Gary Graves, un dirigeant expérimenté du commerce de détail et des restaurants et ancien président du conseil d'administration de Caribou Coffee, qui deviendra président du conseil d'administration de Redberry. Saxonwold Capital, basé à Chicago, sera un partenaire d'investissement de CCV dans cette transaction, et Rob Selati, président de Saxonwold, rejoindra également le conseil d'administration de Redberry au moment de l'investissement.

« Nous sommes très impressionnés par l'équipe de direction actuelle et enthousiastes à l'idée de devenir nos partenaires pour accélérer la croissance de Redberry au Canada et obtenir des résultats d'exploitation supérieurs » a ajouté le nouveau président, Graves. « L'équipe de gestion expérimentée et efficace de Redberry, qui est en place depuis 2014 et qui cumule plus de 100 ans d'expérience pertinente dans l'industrie de la restauration rapide, constitue le fondement de notre croissance organique. »

La dette senior de la transaction a été fournie par la Banque CIBC et la Banque Scotia. McCarthy Tétrault LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de CCV avec des services supplémentaires fournis par Perkins Coie LLP. Metronome Partners a été conseiller financier du groupe Redberry.

À propos du groupe Redberry

Fondé en 2005, le groupe Redberry est l'un des plus importants franchisés de restaurants à service rapide en Amérique du Nord avec 134 restaurants, dont 111 restaurants Burger King et 23 restaurants Pizza Hut. Les sites Burger King représentent 40% de tous les sites Burger King canadiens en Ontario, au Québec et au Manitoba. Les unités de Redberry Pizza Hut sont situées en Alberta.

À propos de City Capital Ventures

City Capital Ventures est un partenariat d'investissement dont l'objectif est d'associer le capital à des opportunités d'affaires de manière plus adaptée et mieux adaptée. Investissant pour le compte de son réseau d'entreprise familiale et d'investisseurs du marché privé, CCV recherche des entreprises aux conceptions d'entreprise innovantes et des positions de niche attrayantes et cherche à investir à des points d'inflexion, et non par étapes. En raison de leur mandat flexible, les investissements de CVC ne sont pas liés par taille ni par secteur, bien qu'ils investissent généralement dans des entreprises de consommation, commerciales et de services nécessitant un capital pouvant atteindre 100 millions de dollars. L'objectif de CCV est de créer une valeur durable pour ses investisseurs, les sociétés dans lesquelles ils investissent et les parties prenantes plus larges touchées par leurs sociétés. Pour plus d'informations, visitez le site www.citycapitalventures.com.

