Concentric nomme Jarrett Chambers vice-président exécutif et directeur commercial

M. Chambers a fondé ATP Nutrition, qui a été rachetée par Concentric en avril 2018 DENVER, le 8 février 2019 /CNW/ - Concentric Ag Corporation, une entreprise de premier plan dans le domaine du développement d'intrants biologiques et de nutriments pour les plantes et les cultures, a nommé Jarrett Chambers au poste de vice?président exécutif, Ventes et marketing, et de directeur commercial.

M. Chambers est un expert réputé en matière d'interaction des nutriments et d'intégration des métabolites et des bioactivateurs dans la physiologie des plantes. Il est le cofondateur d'ATP Nutrition, une filiale en propriété exclusive de Concentric et l'un des plus importants fournisseurs de nutriments pour les végétaux au Canada.

Avant de fonder ATP Nutrition, M. Chambers a occupé des postes techniques importants en agronomie au sein de diverses sociétés multinationales de production d'engrais. Cette expérience lui a permis de contribuer à la mise au point de produits novateurs comme ESN (un engrais à libération lente) de la conception à la commercialisation. Au cours des deux dernières décennies, il s'est employé à comprendre la physiologie végétale et l'interaction des nutriments dans les plantes. Il a mis à profit ses connaissances relatives aux nutriments dans les marchés des fruits, des légumes, du gazon et des pépinières pour élaborer la gamme de produits actuelle d'ATP Nutrition pour les cultures à grande échelle.

« Il possède une expertise unique au sein de l'industrie en ce qui a trait au développement de nutriments essentiels pour les plantes qui répondent précisément aux besoins des producteurs », a déclaré Donald R. Marvin, président et chef de la direction de Concentric. « Il utilisera cette expertise pour diriger une équipe de professionnels en matière de mise au point de produits, de ventes et de marketing à l'échelle de l'Amérique du Nord et, finalement, dans d'autres régions ciblées par l'entreprise dans le cadre de ses plans de développement international ».

M. Chambers détient une maîtrise ès sciences en fertilité et microbiologie des sols de l'Université du Manitoba, où ses recherches ont porté notamment sur le mode d'action des technologies JumpStart® et Agrotain®.

À propos de Concentric

Concentric (anciennement Inocucor) est une entreprise agrotechnologique qui met au point des intrants biologiques et des nutriments essentiels pour les plantes de spécialité et les cultures à grande échelle. Ses produits ciblent l'ensemble du phytomicrobiome : les graines, les plantes, les systèmes radiculaires et le sol qui les entoure. Le siège social de Concentric est à Centennial, au Colorado. Son siège social canadien et son Centre technique d'excellence sont situés à Montréal. Sa division commerciale ATP Nutrition est établie au Manitoba, au Canada. Pour plus d'informations, visitez www.ConcentricAg.com et suivez Concentric Ag sur Facebook , Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram.

Contact :

Michele Wells, Wells Communications, +1 303 417-0696

mwells@wellscommunications.net

