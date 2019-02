Le Club des petits déjeuners et la Fondation Air Canada allient leurs forces pour que 3 enfants issus de communautés autochtones rencontrent Carey Price





MONTRÉAL, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Afin d'inspirer les jeunes à rêver grand, le Club des petits déjeuners et la Fondation Air Canada ont mis en commun leurs ressources afin de permettre à trois enfants de communautés autochtones de vivre un séjour inoubliable à Montréal au cours duquel ils ont entre autres rencontré Carey Price, ambassadeur du Club. Cette cinquième édition de l'événement Shooting for the Stars a permis à Arianna, Lashawn et Sireasha, respectivement originaires de Westbank, Anahim Lake et Williams Lake, de voyager à bord d'Air Canada et de visiter un nouveau coin de leur pays : Montréal. Il s'agit d'une chance inouïe pour eux d'explorer les possibilités qui sont à leur portée s'ils repoussent leurs limites et persévèrent.

Étant lui-même originaire de la réserve Ulkaltcho à Anahim Lake, il est primordial pour Carey Price d'encourager ces jeunes à rêver grand, et de prendre part à cette initiative qui leur permet de vivre une expérience hors du commun.

Faits saillants :

Cette visite a pour but d'inspirer les enfants en leur montrant l'exemple de Carey Price , qui est originaire de la même région et qui a réussi à s'accomplir et à vivre son rêve.

, qui est originaire de la même région et qui a réussi à s'accomplir et à vivre son rêve. Ils ont eu la chance de rencontrer Carey et Angela Price et de patiner avec eux, tout en créant de merveilleux souvenirs.

et de patiner avec eux, tout en créant de merveilleux souvenirs. Arianna, Lashawn et Sireasha ont rencontré la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, et signé le Livre d'or de la ville.

Finalement, ils ont pu voir Carey Price défendre le filet des Canadiens confortablement installés dans la loge Air Canada lors de la partie du 7 février.

défendre le filet des Canadiens confortablement installés dans la loge Air Canada lors de la partie du 7 février. Le Club des petits déjeuners dans les communautés autochtones canadiennes :

226 clubs nourrissant quotidiennement 24 244 enfants

Citations :

« Pour ces enfants, on sait à quel point une simple étincelle peut changer leur vie, voire même celle de toute leur communauté. C'est pour cette raison que faire rêver ces jeunes a une importance toute particulière pour nous, et nous sommes extrêmement touchés de pouvoir jouer un rôle inspirant dans leur vie grâce à l'événement Shooting for the Stars orchestré par la Fondation Air Canada et le Club des petits déjeuners. »

-- Angela et Carey Price, ambassadeurs du Club des petits déjeuners

« C'est vraiment incroyable pour moi de voir toutes les personnes qui ont travaillé si fort pour donner à ma petite-fille la chance de faire ce voyage. Elle est vraiment choyée d'avoir été sélectionnée et nous sommes si touchés de la générosité du Club des petits déjeuners et de la Fondation Air Canada. »

-- Brenda, grand-mère de Sireasha qui l'a accompagné pour ce voyage

« La Fondation Air Canada est fière de s'associer au Club des petits déjeuners et de faire partie intégrante d'une initiative comme celle de Shooting for the Stars, un événement qui permet à des jeunes issus de communautés autochtones d'ouvrir leurs horizons tout en vivant des moments exceptionnels! Au-delà d'une expérience voyage inoubliable, nous sommes fiers de les transporter vers leur plein potentiel. »

-- Priscille?LeBlanc, présidente du conseil d'administration de la Fondation?Air?Canada

« Le Club des petits déjeuners se fait un devoir de porter la cause des enfants issus de communautés autochtones et de leur permettre de rêver autant que n'importe quel enfant au pays. Ce qui pourrait sembler n'être qu'un voyage, est en fait la possibilité d'avoir accès à une expérience hors du commun, mais encore plus de vivre un moment exceptionnel, et c'est pour cette raison que Shooting for the Stars est si important. »

-- Daniel Germain, président fondateur du Club des petits déjeuners

Merci aux généreux partenaires sans qui cet événement n'aurait pu avoir lieu :

Sheraton Montréal

Central Mountain Air

Limo Krystal

La Cage - Brasserie sportive

McDonald's

Cora

Observatoire Place Ville Marie

Centre des sciences de Montréal

La Grande Roue de Montréal

À propos du Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners s'engage depuis 1994 à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Bien plus qu'un programme de déjeuner, l'approche du Club repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités. Celui-ci s'associe aux communautés et aux organismes régionaux pour développer une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 220 000 enfants canadiens dans 1 643 établissements scolaires au pays.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation?Air?Canada est un organisme caritatif enregistré axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes au canada. Elle offre un appui financier et en nature à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Les principaux programmes comprennent le Programme de transport hospitalier, qui donne des milles?Aéroplan à des hôpitaux pédiatriques canadiens afin que des enfants puissent obtenir un traitement médical non disponible chez eux, et le programme Véritable?Implication Personnelle, qui reconnaît la participation d'employés d'Air?Canada aux activités d'organismes de leurs collectivités locales en remettant des billets d'avion aux oeuvres caritatives dûment enregistrées, en appui à leurs activités de collecte de fonds. En collaboration avec la société aérienne, la Fondation participe aussi directement aux activités de collecte de fonds, notamment par le programme Chaque?sou?compte, qui encourage les clients à faire don de leur petite monnaie à bord des avions ou à l'aéroport, ainsi que par diverses autres activités de collecte de fonds. De plus, la Fondation offre un soutien constant à d'importantes causes liées à la santé dont bénéficient les Canadiens et participe activement à des activités d'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Fondation?Air?Canada et son rayonnement, consultez le site www.aircanada.com/fondation ou le rapport de développement durable à www.aircanada.com/citoyensdumonde2017.

