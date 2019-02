Precision Surfacing Solutions (PSS) va acquérir la division de découpe de plaques, de Meyer Burger Technology Ltd.





Precision Surfacing Solutions (anciennement Lapmaster Wolters Group), un fournisseur international d'équipements et de services de premier plan, dans les opérations de rodage, de polissage, de meulage et d'affilage de haute précision, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'activité des équipements et services de découpe de plaques (wafers) à substrats spécialisés (pour l'industrie des semi-conducteurs et du verre saphir) et photovoltaïques, de Meyer Burger (basée à Thoune, en Suisse).

Brian Nelson, président-directeur général de PSS : « L'acquisition du portefeuille technologique de découpe de plaques, de Meyer Burger nous permettra de renforcer et de développer davantage nos activités dans nos principaux marchés, particulièrement dans les segments des semi-conducteurs et de l'électronique grand public. Notre technologie de pointe Peter Wolters AC microLine (produite à Rendsburg, en Allemagne) est déjà utilisée par les grands fabricants de plaquettes-substrats, et nous pensons que l'apport de la gamme de découpe de plaques, de MB assurera des opportunités de ventes croisées, significatives auprès de notre clientèle actuelle, tout en nous permettant de proposer une assistance technique et des services internationaux inégalés.

PSS compte utiliser le savoir-faire de la main-d'oeuvre locale de Meyer Burger, et poursuivre le développement des produits ainsi que les activités de fabrication dans les applications de découpe de plaques non photovoltaïques, à Thoune (en Suisse), où la société a conclu un contrat de location à long terme avec Meyer Burger. Les activités de production des systèmes à plaques photovoltaïques resteront en Chine. PSS continuera de fournir des services de soutien à l'échelle mondiale, pour l'ensemble de ses clients actuels et futurs du secteur de découpe de plaques. PSS prendra en charge environ 70 employés du site de Thoune, et 26 autres employés dans le monde. Le directeur technique du Groupe PSS, Brett Rosenthal, a par ailleurs commenté : « L'acquisition de Meyer Burger apporte au Groupe PSS les talents d'un bon nombre de techniciens et d'ingénieurs. Je suis ravi de les voir rejoindre mon équipe de l'ingénierie mondiale, et de pouvoir tirer parti de leur expertise au sein du Groupe ».

Et Hans Brändle, PDG de Meyer Burger, de préciser : « Même si Meyer Burger a pris son essor dans la découpe de plaques, notre principal objectif concerne aujourd'hui les technologies de liaison des modules et le revêtement des cellules photovoltaïques. En tant que nouveau propriétaire de notre gamme dans le secteur de la découpe de plaques, et compte tenu de son impact dans l'industrie des semi-conducteurs, PSS est idéalement positionnée pour optimiser pleinement les synergies existantes avec nos technologies dans la découpe des plaques. Je suis heureux d'accueillir PSS en tant que nouveau propriétaire, nous avons trouvé une solution avantageuse pour les deux parties, qui garantit la pérennité de l'emploi et du savoir-faire technologique à Thoune ».

La conclusion de l'acquisition est sujette aux conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être finalisée vers la fin du premier trimestre 2019. Le prix d'achat convenu est de 50 millions CHF payables en espèces, ce qui représente approximativement la valeur nette des ventes ponctuelles liées à l'activité des équipements de découpe de plaques. Le contrat comprend une contrepartie conditionnelle (clause Earn-out), basée sur le niveau des ventes en 2019. Meyer Burger et PSS considèrent que la transaction est un jalon stratégique important qui accentuera le renforcement des deux leaders technologiques à l'échelle internationale.

Kelly Cavitt, le directeur financier du Groupe PSS, a ajouté : « nous sommes ravis d'être parvenus à un accord final avec Meyer Burger, et nous pensons que cette acquisition sera avantageuse pour nos deux organisations. L'activité liée à la découpe des plaques apporte à PSS une autre technologie de précision très respectée et vient renforcer les perspectives financières à long terme, du Groupe ».

Precision Surfacing Solutions a résolu les défis les plus difficiles dans les techniques de revêtement de précision. Avec des centaines d'années d'expérience dans chacune de ses marques, PSS a un acquis éprouvé dans le développement de solutions de traitement, rentables pour pratiquement n'importe quelle application.

PSS est un leader industriel mondial dans le développement de technologies de finition de surface, au micron près. Avec ses marques bien connues, Lapmaster, Peter Wolters, ELB, aba, MICRON, REFORM et KEHREN, PSS a un acquis éprouvé dans le développement de solutions de traitement rentables pour les opérations de rodage, de polissage, de meulage fin, d'ébarbage à la brosse, de rectification à avance programmée, d'alésage, de rectification à double disque, de polissage au disque d'étoffe, à travers un réseau étendu d'agences de ventes et de services, implantées partout dans le monde. La Société compte plus de 9 000 clients actifs à travers le monde, qui utilisent les technologies de finition abrasive de précision, pour diverses applications de finition de précision, auprès de l'utilisateur final. PSS dont le siège est à Mt. Prospect, dans l'Illinois, aux États-Unis, emploie plus de 900 personnes dans treize sites de production sur trois continents. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.precision-surface.com.

Meyer Burger est une société technologique internationale de premier plan, spécialisée dans les procédés et les systèmes novateurs reposant sur les technologies des semi-conducteurs. La société centre son activité sur le photovoltaïque (le secteur de l'énergie solaire), mais ses compétences et ses technologies couvrent également des domaines importants de l'industrie des semi-conducteurs et de l'optoélectronique, ainsi que d'autres marchés haut de gamme articulant leur activité sur les matériaux semi-conducteurs. Avec sa grande marque internationale, Meyer Burger offre à ses clients de l'industrie photovoltaïque des produits industriels de qualité supérieure et des solutions novatrices pour les procédés de fabrication des plaques, des cellules et des modules solaires. La société apporte une valeur ajoutée substantielle à ses clients et se distingue résolument de ses concurrents en ciblant les technologies clés de la chaîne de valeur. La gamme de produits exhaustive de Meyer Burger est soutenue par un réseau d'assistance mondial qui propose des pièces de rechange, des consommables, un savoir-faire des procédés, l'assistance clientèle, les services après-ventes, la formation et d'autres services. Meyer Burger est représentée en Europe, en Asie et en Amérique du Nord sur leurs marchés principaux respectifs, et possède des filiales et ses propres centres de services en Chine, en Allemagne, en Inde, au Japon, en Corée, en Malaisie, aux Pays-Bas, en Suisse, à Singapour, à Taïwan et aux États-Unis. La société mène également des efforts intensifs pour développer de nouveaux marchés notamment en Amérique du Sud, en Afrique et dans le monde arabe. Les actions nominatives de Meyer Burger Technology Ltd sont cotées à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (symbole : MBTN). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.meyerburger.com.

