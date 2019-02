Markus Noe-Nordberg rejoint H.I.G. Capital à Londres en tant que responsable de la nouvelle équipe Middle Market





H.I.G. Capital (« H.I.G. »), l'un des principaux acteurs mondiaux du « private equity » avec plus de 26 milliards d'euros d'actifs sous gestion, annonce l'arrivée de Markus Noe-Nordberg H.I.G. en tant que Managing Director en charge de la nouvelle équipe Middle Market Private Equity en Europe. L'équipe se focalisera sur des transactions comprises entre 250 et 750 million d'Euros, un segment de marché sur lequel H.I.G. opère avec succès aux Etats-Unis depuis plus de dix ans.

Au soutien des équipes européennes existantes, cette nouvelle initiative viendra compléter l'offre de H.I.G. en ciblant des entreprises ayant des valorisations supérieures à 250 million d'Euros.

Basé à Londres, Markus apportera ses 30 années d'expérience dans les domaines de la finance et des LBO. Avant de rejoindre H.I.G. Capital, il était associé et membre fondateur de Pamplona Capital. Précédemment, il avait été Managing Director et co-responsable du pôle financial sponsors chez Goldman Sachs à Londres.

À propos de H.I.G. Capital

Avec plus de 26 milliards d'euros d'actifs sous gestion (*), H.I.G. est un acteur global de premier plan du private-equity, du financement et de l'acquisition d'actifs. Présent en Europe (Paris, Londres, Hambourg, Madrid et Milan), aux Etats Unis (New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, San Francisco, et Atlanta), et en Amérique Latine (Rio de Janeiro, Bogota, et São Paulo), H.I.G. est spécialisé dans l'investissement en fonds propres et en dette dans les entreprises de taille intermédiaire en adoptant une approche flexible, opérationnelle et créatrice de valeur:

1. Les fonds de private equity d'H.I.G. investissent dans le cadre d'opérations à effet de levier (MBO), de recapitalisations, et de désinvestissements (carve-outs) que cela soit dans des sociétés rentables ou sous performantes

2. Les fonds de dettes d'H.I.G. investissent en financement senior, en unitranche, et en dette subordonnée sur les marchés primaires et secondaires. H.I.G. gère également des fonds de CLO, à travers les différents véhicules d'investissement de WhiteHorse, et un fonds de dette coté en bourse, WhiteHorse Finance

3. Les autres fonds de la sphère H.I.G. investissent dans divers types d'actifs notamment dans l'immobilier et le maritime

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans plus de 300 sociétés à travers le monde. Le portefeuille des investissements d'H.I.G. regroupe aujourd'hui plus de 100 sociétés représentant un chiffre d'affaires cumulé de plus de 28 milliards d'euros. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet d'H.I.G., www.higcapital.com

* Sur la base du total des engagements de capital gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.

