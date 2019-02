Déclaration d'Unifor sur l'événement de solidarité « Sauvons Oshawa GM » à l'usine de Lear à Whitby





TORONTO, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Un événement de solidarité est présentement en cours à l'usine de Lear à Whitby, en Ontario, pour appuyer la campagne #SauvonsOshawaGM d'Unifor.

L'événement, qui a débuté à 7 h ce matin, vise à démontrer notre opposition au plan de GM de mettre fin à la production à l'usine de montage d'Oshawa et à exiger l'intervention du gouvernement.

« GM va détruire la communauté. Malgré les appels répétés, nous attendons toujours l'intervention des gouvernements fédéral et provincial, a fait savoir Jerry Dias. Nous demandons que le gouvernement intervienne pour protéger ces travailleuses et travailleurs qui pourraient tout perdre et qu'il collabore avec Unifor et GM afin de trouver une solution pour l'usine de montage d'Oshawa. »

Les quelque 350 travailleuses et travailleurs de Lear, des membres de la section locale 222 d'Unifor, pourraient perdre leur emploi si l'usine de montage de GM à Oshawa devait fermer, en plus de milliers d'autres travailleuses et travailleurs d'installations qui fournissent des pièces d'automobiles et des services à l'usine.

La société Lear à Whitby est un fournisseur juste-à-temps de sièges d'automobiles pour l'usine de montage d'Oshawa.

Plus tôt cette semaine, GM a annoncé qu'elle avait fait des bénéfices de 8,1 milliards de dollars américains en 2018. Bien que l'entreprise soit extrêmement rentable, GM prévoit tout de même éliminer des dizaines de milliers d'emplois au Canada. Une récente étude d'impact économique montre que la fermeture de l'usine d'Oshawa de GM entraînerait la perte de 24 000 emplois dans l'ensemble de l'économie et de recettes publiques de 1 milliard de dollars par année.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.sauvonsoshawagm.ca/.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 8 février 2019 à 10:05 et diffusé par :