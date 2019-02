Avis aux médias - Le ministre Sohi assistera à la grande réouverture de la Galerie d'art de St. Albert





L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods, prononcera un discours à la réouverture officielle de la Galerie d'art de St. Albert

ST. ALBERT, AB, le 8 févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods, prononcera une allocution samedi à la grande réouverture de la Galerie d'art de St. Albert. Cette réouverture faite suite à des travaux de rénovation qui ont été appuyés, en partie, par le Fonds du Canada pour les espaces culturels, et qui ont duré toute l'année. Le ministre Sohi prendra la parole au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le samedi 9 février 2019

HEURE :

13 h

LIEU :

Galerie d'art de St. Albert

19, rue Perron

St. Albert (Alberta)

