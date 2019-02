Invitation aux médias - Annonce concernant le soutien des gouvernements du Canada et du Québec à l'ORPEX Expansion PME





MCMASTERVILLE, QC, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La députée de Longueuil-Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, Sherry Romanado, et le député de Borduas, leader parlementaire du gouvernement et ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Simon Jolin-Barrette, annonceront un appui financier à Expansion PME, l'organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) sur le territoire de la Montérégie-Est.

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, et du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon.

Jean Rioux, député de Saint-Jean, Michel Picard, député de Montarville et Pierre Breton, député de Shefford, seront également sur place à l'occasion de cette annonce.

Date de la conférence de presse :

Lundi 11 février 2019

Heure :

13 h

Lieu :

Expansion PME

Salles de conférence 2 et 3

255, boulevard Laurier

McMasterville, Québec

J3G 0B7



