Inauguration d'un nouveau centre de jour pour aînés à Saint-Jean-Port-Joli





QUÉBEC, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, souligne aujourd'hui l'inauguration d'un nouveau centre de jour pour les aînés de la MRC de L'Islet. Ce projet, qui représente un investissement total de 920 000 $, permettra d'améliorer l'accessibilité des services offerts aux aînés en perte d'autonomie de la région.

Ce centre de jour a ouvert ses portes le 15 novembre dernier, après des travaux qui avaient débuté en mai 2018. Le projet, qui a consisté à aménager une partie des locaux du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Saint-Jean-Port-Joli et à acheter l'équipement nécessaire, a aussi bénéficié du soutien de la communauté. En effet, la Fondation des services santé de la MRC de L'Islet a contribué à une partie du financement total du projet, à hauteur de 30 000 $.

L'emplacement stratégique de ce centre de jour contribuera à l'amélioration de la qualité de vie de la clientèle. D'une part, ce lieu évitera aux usagers des déplacements allant de 30 minutes à 1 h 15, et d'autre part, le centre sera davantage à proximité des équipes de soutien à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli.

Citation :

« L'ouverture de ces nouveaux locaux représente un gain considérable de qualité de vie pour de nombreux aînés de la région. Nous avons à coeur de soutenir des initiatives comme celles-ci, qui font une réelle différence dans le quotidien des aînés en perte d'autonomie. Ce centre de jour, en plus d'être un lieu de socialisation important pour ces personnes, contribuera également à les garder en santé le plus longtemps possible, en plein coeur de leur milieu de vie, entourées de leurs proches. Il s'agit d'une mesure concrète visant à briser l'isolement des aînés en perte d'autonomie de la région. Nous en sommes fiers et ravis. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

C'est à la suite de la fermeture du CHSLD de Saint-Eugène, en 2008, que le centre de jour de la MRC de L'Islet Nord avait dû être déménagé au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, dans la MRC de Montmagny. L'ouverture de ce nouveau centre de jour s'inscrit à la suite des travaux réalisés dans le cadre de l'agrandissement du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli.

Rappelons que le centre de jour est un maillon important du programme-services de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA). Il fournit des services spécifiques dans une modalité ambulatoire, et permet de répondre aux besoins des personnes âgées en perte d'autonomie dans le cadre d'activités structurées. Il vise notamment à promouvoir la santé globale et à prévenir la détérioration de l'état de santé, à maintenir et à améliorer des acquis fonctionnels et cognitifs et à favoriser l'intégration sociale, en plus d'offrir du répit aux proches aidants.

