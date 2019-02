625 000 $ pour la création de la chaire de recherche Kino-Québec sur l'adoption d'un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire





QUÉBEC, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'en savoir plus sur le processus menant à l'adoption d'un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, annonce que le gouvernement du Québec investit 625 000 $ dans la Chaire de recherche Kino-Québec, créée en collaboration avec l'Université de Sherbrooke.

La nouvelle chaire a pour mandat de documenter le processus menant à l'adoption, par les élèves, d'un mode de vie physiquement actif dans le but de favoriser leur développement global et leur réussite éducative, et d'améliorer leur santé et leurs habitudes de vie.

Pour les cinq prochaines années, la Chaire de recherche Kino-Québec bénéficiera également d'un soutien de 939 344 $ de l'Université de Sherbrooke, seule université au Québec à accueillir une faculté consacrée aux sciences de l'activité physique.

« Les nombreux bienfaits de la pratique d'activités physiques, notamment sur la persévérance et la réussite éducative, ont été maintes fois démontrés. Ayant moi-même profité de ces bienfaits, j'ai la conviction que nous devons prendre les moyens nécessaires pour que les jeunes acquièrent un mode de vie physiquement actif. Pour cela, il nous faut connaître encore davantage le processus qui mène les jeunes à adopter un tel mode de vie. Grâce au travail de la Chaire de recherche Kino?Québec, nous pourrons, j'en suis convaincue, améliorer nos interventions au bénéfice des élèves. Je remercie l'Université de Sherbrooke de mener ce projet qui constitue un geste de plus pour favoriser la réussite éducative de nos enfants. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Grâce à l'excellence de ses travaux, le professeur Sylvain Turcotte est aujourd'hui un expert reconnu dans le milieu. Cette nouvelle chaire offrira un environnement de recherche des plus stimulants pour les milieux de pratique afin de favoriser l'adoption d'un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire. L'Université de Sherbrooke est particulièrement fière du lancement de cette chaire, qui permettra de mieux orchestrer les interventions variées au bénéfice des élèves. »

Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke

« Ultimement, nous voulons faire en sorte que les élèves adoptent un mode de vie physiquement actif à l'école et qu'ils le maintiennent à l'âge adulte. Nous développerons des connaissances afin de soutenir le développement de stratégies d'intervention s'appuyant sur des données probantes. Nous visons ainsi à favoriser la pérennisation des interventions réalisées autant par les enseignants d'éducation physique et à la santé que les autres intervenants qui travaillent dans les milieux scolaires. Un autre volet consistera à accroître l'accompagnement professionnel destiné aux enseignants et aux intervenants de la formation universitaire ou de la formation continue, pour qu'ils utilisent ces stratégies efficacement. »

Sylvain Turcotte, titulaire de la Chaire de recherche, Faculté des sciences de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke

La Chaire de recherche Kino-Québec sur l'adoption d'un mode de vie physiquement actif à l'école reposera sur deux axes principaux :

les stratégies d'intervention : s'intéresser à ce qui est mis en oeuvre par les intervenants scolaires et extrascolaires pour favoriser l'adoption d'un mode de vie physiquement actif;

l'accompagnement professionnel : se pencher sur les compétences de l'ensemble des intervenants scolaires et extrascolaires.

, qui ont déjà réalisé le projet (2017?2018). La Chaire de recherche Kino-Québec sera dirigée par le professeur Sylvain Turcotte .

