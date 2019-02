La ministre Philpott souligne l'avancement d'un projet d'infrastructure destiné à améliorer les installations du Collège Seneca





Un investissement fédéral de 24 millions de dollars contribue à créer des emplois, à étendre la recherche et à favoriser l'innovation à Toronto

TORONTO, le 8 févr. 2019 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, l'honorable Jane Philpott, était au Collège Seneca (anglais) aujourd'hui, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, pour souligner l'avancement d'un nouveau projet d'infrastructure et visiter les installations.

Le Collège Seneca a reçu du gouvernement du Canada une subvention de 24 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires en vue de construire le Centre for Innovation, Technology and Entrepreneurship (CITE). Cette installation axée sur l'innovation regroupera sous un même toit les activités de recherche appliquée, de commercialisation, de formation spécialisée et d'incubation et d'accélération d'entreprise.

L'aménagement d'installations de pointe, de laboratoires et de locaux d'apprentissage modernes est essentiel au développement des compétences et à l'avancement de la recherche innovatrice. C'est pourquoi le gouvernement a investi 2 milliards de dollars dans 300 projets, au titre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, afin de renouveler les campus des universités et des collèges au pays. Le Fonds sert également à appuyer des projets dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité énergétique des laboratoires de manière à réduire leur empreinte environnementale.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada vise à faire de notre pays un pôle mondial de l'innovation qui sera axé sur la création d'emplois, la croissance dans toutes les industries et l'amélioration de la qualité de vie de l'ensemble des Canadiens. L'événement d'aujourd'hui est un bel exemple de cette vision en action.

Citations

« Le Collège Seneca est un phare d'innovation pour la région du Grand Toronto. L'investissement réalisé dans le Centre for Innovation, Technology and Entrepreneurship aidera les chercheurs et les étudiants à acquérir les compétences nécessaires pour occuper les emplois du futur. Nous effectuons des investissements intelligents dans l'infrastructure partout au pays en vue de faire croître la classe moyenne et d'offrir aux Canadiens plus d'occasions de prospérer. »

-- La présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, l'honorable Jane Philpott

« Cet investissement dans le Collège Seneca contribuera à stimuler l'innovation et l'économie dans la circonscription de Don Valley?Nord. Il ne suffit pas de créer des emplois, il faut aussi préparer les Canadiens aux emplois de classe moyenne bien rémunérés de demain. »

-- Le député de Don Valley-Nord, Geng Tan

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir faire visiter l'édifice de notre CITE qui est presque terminé. Grâce au soutien financier du Fonds d'investissement stratégique du gouvernement fédéral, le CITE peut témoigner de l'importance que le Collège Seneca accorde à l'innovation, à la technologie et à l'entrepreneuriat. Ce nouveau pavillon regroupera sous un même toit les activités de recherche appliquée, de commercialisation et de formation spécialisée de même que les activités entrepreneuriales dirigées tant par les étudiants que les entreprises. Le CITE, qui fait largement place au design autochtone, nous offre les nouveaux espaces dont nous avions tant besoin pour favoriser l'enseignement et l'apprentissage, le réseautage avec l'industrie et bien plus -- ce qui sera positif à la fois pour nos étudiants et la communauté. »

-- Le président du Collège Seneca, David Agnew

Les faits en bref

Les investissements ciblés qui sont effectués à court terme dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires stimulent l'activité économique au pays et permettent aux universités et aux collèges de former des travailleurs hautement qualifiés et d'être des incubateurs de découvertes. Ces investissements favoriseront aussi la collaboration à des projets innovateurs qui aident les entreprises canadiennes à demeurer concurrentielles et à prendre de l'expansion sur les marchés internationaux.

Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires appuie les objectifs du gouvernement du Canada dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable.

dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable. Dans le cadre du budget de 2018, le gouvernement a effectué un investissement sans précédent de près de 4 milliards de dollars dans la recherche, les chercheurs et l'équipement nécessaire.

Le Plan pour l'innovation et les compétences favorise la croissance économique et la création d'emplois pour la classe moyenne -- dont 2 millions de plus dans le domaine des sciences et de la technologie d'ici 2025 -- et permet de doter les Canadiens des compétences dont ils ont besoin pour réussir.

Liens connexes

