Avis aux médias - Conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre de 2018 des Aliments Maple Leaf Inc.

TSX : MFI

www.mapleleaffoods.com

TORONTO, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. diffusera ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2018 le 28 février 2019. Les résultats seront publiés par le service de fil de presse CNW.

Quoi : Conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre de 2018 des Aliments Maple Leaf



Qui : Michael H. McCain, président et chef de la direction

Debbie Simpson, directrice en chef des finances



Quand : Le 28 février 2019 à 10 h 30, heure de l'Est.



Où : Lien vers la webémission à http://www.mapleleaffoods.com/investors/

Diffusion en direct sur Internet - connectez-vous au moyen du lien ci-dessus

Pour participer à la conférence téléphonique, composez le 416 764-8609 ou le 1 888 390-0605. La conférence sera également rediffusée une heure plus tard au 416 764-8677 ou au 1 888 390-0541, mot de passe : 449108#.

Si vous n'êtes pas en mesure d'y participer, vous pourrez consulter la webémission qui sera archivée sur le site Web de l'entreprise à l'adresse www.mapleleaffoods.com dans la section Présentations et webémissions.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise phare spécialisée en produits de protéines qui fabrique des aliments novateurs de qualité supérieure commercialisés sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, SWIFT®, LightlifeMC et Field Roast Grain Meat Co.MC. Maple Leaf emploie environ 11 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

(Exigences minimales pour la webémission : Lecteur Windows Media, téléchargeable gratuitement à https://www.microsoft.com/en-ca/download/windows-media-player-details.aspx, et une connexion Internet d'au moins 28,8 kbit/s. Si vous n'arrivez pas à écouter la webémission, écrivez à webcastsupport@tfprn.com.)

