Plastiques IPL Inc. communiquera ses résultats financiers de 2018 le 15 mars





MONTRÉAL, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Plastiques IPL Inc. (« IPLP » ou la « Société ») (TSX: IPLP) a annoncé aujourd'hui que la Société communiquera ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 avant l'ouverture des marchés le vendredi 15 mars 2019.

Alan Walsh, chef de la direction, et Pat Dalton, chef des finances, tiendront une conférence téléphonique à l'intention des analystes et des investisseurs le jour même à 13 h (HE). Le numéro à composer pour les participants est le 1 416 764-8609 au Canada, le 1 888 390-0605 en Amérique du Nord et le 1800939111 en Irlande. Une diffusion Web en direct sera accessible à l'adresse : https://event.on24.com/wcc/r/1931735/7F2C701C407CBFE014EDB092504CCD18

Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence jusqu'à 23 h 59 (HE) le 26 mars 2019. Pour écouter l'enregistrement, composez le 1 416 764-8677 au Canada ou le 1 888 390-0541 partout ailleurs en Amérique du Nord et entrez le mot de passe : 236048 suivi du carré. Une transcription de la conférence téléphonique sera affichée sur le site Web de la Société.

IPLP

IPLP est un fournisseur de premier ordre de solutions de produits d'emballage durables principalement dans les marchés de l'alimentation, de la consommation, de l'agriculture, de la logistique et de l'environnement, qui exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Chine et au Mexique. IPLP compte environ 2 400 employés et possède des bureaux à Montréal et à Dublin. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site Web de la Société au www.iplpgroup.com.

SOURCE IPL Plastics Inc.

Communiqué envoyé le 8 février 2019 à 09:00 et diffusé par :