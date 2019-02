IKEA Canada figure parmi les meilleurs employeurs au Canada selon le magazine Forbes pour la quatrième année consécutive





L'entreprise de meubles et d'accessoires pour la maison est déterminée à offrir un milieu de travail diversifié et fondé sur des valeurs.

BURLINGTON, ON, le 8 févr. 2019 /CNW/ - IKEA Canada est fière de figurer au palmarès des meilleurs employeurs du Canada selon le magazine Forbes, pour la quatrième année consécutive. En 2019, IKEA Canada a grimpé au 45e rang du classement (comparativement au 70e rang en 2018) et elle figure parmi les cinq premières entreprises dans le secteur de la vente au détail et de la distribution.

« Chez IKEA, nos 6 500 collaborateurs sont au coeur de nos activités et nous sommes fiers d'avoir été désignés l'un des meilleurs employeurs au Canada par Forbes, a déclaré Michael Ward, président, IKEA Canada. Notre entreprise s'appuie sur des valeurs et accueille la diversité. Les personnes honnêtes et qui travaillent fort peuvent s'y épanouir et connaître du succès. Nous sommes déterminés à veiller à ce que IKEA soit toujours un endroit où il fait bon travailler et à ce que l'entreprise favorise l'amélioration du quotidien des collaborateurs. »

Voici quelques-unes des nombreuses raisons qui font de IKEA un endroit où il fait bon travailler :

Un nouveau programme d'avantages sociaux qui a été élaboré en tenant compte des besoins des collaborateurs de partout au pays. Le nouveau programme accorde beaucoup d'importance à la santé et au mieux-être. Les collaborateurs peuvent avoir recours à des crédits mieux-être applicables à un abonnement à un centre de conditionnement physique, à de l'équipement de mise en forme ou à des cours.

Nos collaborateurs reçoivent leur horaire quatre semaines à l'avance et nous leur offrons un nombre minimum d'heures de travail garanties, de sorte qu'ils peuvent bénéficier d'heures de travail prévisibles et de suffisamment de repos pour améliorer leur quotidien à la maison et au travail.

Notre entreprise est totalement ouverte sur le monde. Nous encourageons les collaborateurs à s'intéresser à leur avancement professionnel et à explorer de nouvelles possibilités d'apprentissage par l'entremise des nombreuses entreprises qui appartiennent à IKEA dans différents pays et dans des postes variés.

Un programme de récompense qui reconnaît chaque année les excellents résultats obtenus ensemble.

Un REER collectif concurrentiel et Tack!, le programme de fidélisation du Groupe IKEA, qui fonctionne comme un programme de participation différée aux bénéfices.

Le programme mondial des ambassadeurs iTémoins, qui permet à des collaborateurs d'aller constater sur place l'incidence positive qu'ont sur l'amélioration de la vie des enfants les programmes éducatifs mis en place grâce à la participation de la Fondation IKEA.

Un voyage annuel permettant à 30 collaborateurs de vivre une expérience culturelle au coeur de IKEA, à Älmhult, en Suède ! Ces ambassadeurs de la culture en apprennent davantage sur les racines, l'histoire et la culture de IKEA.

Les collaborateurs bénéficient également de repas subventionnés, de réductions sur les achats, d'un uniforme payé et d'un montant applicable à l'achat de bottes de sécurité.

La diversité et l'inclusion demeurent des priorités pour IKEA, qui accorde beaucoup d'importance à l'équilibre entre les sexes : 52 % de tous les postes et 51 % des postes de gestionnaires IKEA sont occupés par des femmes. De plus, la durabilité étant au coeur de ses activités, IKEA a été désignée l'un des employeurs les plus écolos au Canada par Mediacorp pendant 10 années consécutives.

En collaboration avec la société d'analyse Statista, Forbes a sélectionné les meilleurs employeurs au Canada au moyen d'un sondage indépendant comportant un échantillon de plus de 8 000 employés canadiens qui travaillent auprès d'entreprises dont les activités canadiennes comptent au moins 500 employés. Les sondages ont été effectués en ligne et ils comportent un échantillon représentatif de la main-d'oeuvre canadienne. La liste qui en découle comprend 300 employeurs oeuvrant dans 25 secteurs d'activité. Consultez la liste complète à http://www.forbes.com/canada-best-employers/list.

