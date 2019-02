Avis aux médias - La gouverneure générale investira 24 récipiendaires de l'Ordre du Canada lors d'une cérémonie à la Citadelle de Québec





OTTAWA, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, remettra l'Ordre du Canada à 6 Officiers et 18 Membres lors d'une cérémonie d'investiture à la Citadelle de Québec, le mardi 12 février 2019 à 11 h. La cérémonie sera diffusée en direct à www.gg.ca/fr/endirect.

À propos de l'Ordre du Canada

L'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Ses Compagnons, Officiers et Membres reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure).

Créé en 1967, l'Ordre du Canada reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Près de 7000 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Celles qui portent l'insigne emblématique du flocon de neige de l'Ordre ont changé la façon dont notre nation mesure le succès et, grâce à leurs réalisations, nous ont aidés à édifier un meilleur Canada.

Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, visitez www.gg.ca/fr/distinctions.

L'horaire de la cérémonie d'investiture, la liste des récipiendaires, leurs citations ainsi qu'une fiche d'information sur l'Ordre du Canada sont joints au présent avis aux médias.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cet évènement sont priés de confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall et de se présenter à 10 h 15 au plus tard, le jour de la cérémonie. Ils devront présenter leur carte de presse à la guérite de la Citadelle (Côte de la Citadelle, près de la porte Saint-Louis) et se rendre à la salle de bal par la porte de l'administration.

HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE

Les membres des médias sont priés d'observer l'horaire suivant :

10 h 15 : Arrivée des médias à la Citadelle de Québec 11 h : Début de la cérémonie d'investiture

Allocution de la gouverneure générale

Remise des insignes de l'Ordre du Canada par la gouverneure générale 11 h 45: Entrevues avec les récipiendaires

CITATIONS DES RÉCIPIENDAIRES

OFFICIERS DE L'ORDRE DU CANADA

Christiane Ayotte, O.C.

Montréal (Québec)

Chimiste, chercheuse et professeure, Christiane Ayotte est reconnue comme étant l'une des sommités mondiales en ce qui a trait à la lutte contre le dopage sportif. Elle dirige depuis plus de 25 ans le seul laboratoire de contrôle accrédité par l'Agence mondiale antidopage au pays. En 2010, elle a coordonné les analyses des échantillons des Jeux olympiques de Vancouver, dont la qualité a fixé la norme en la matière. En combattant le dopage dans toutes les disciplines sportives, elle contribue sans relâche à rehausser la réputation du Canada.

Chantal Benoit, O.C.

Vaughan (Ontario)

Chantal Benoit est une figure emblématique du basketball féminin en fauteuil roulant. Membre d'Équipe Canada durant 27 ans, elle a remporté trois médailles d'or paralympiques et quatre titres de championne du monde. Souvent appelée la « Michael Jordan » de sa discipline, elle est considérée comme la meilleure joueuse de l'histoire. Modèle à suivre pour de nombreux athlètes, elle inspire ses coéquipières, ses adversaires et les nouvelles générations de joueuses pour les amener à toujours se surpasser. En dehors du terrain, elle est une ardente défenseure du sport inclusif.

Lise Bissonnette, O.C., O.Q.

Montréal (Québec)

Auteure primée et prolifique, Lise Bissonnette est une figure marquante du monde des communications au Canada. Journaliste et commentatrice politique, elle a contribué aux pages des grands quotidiens du pays en s'illustrant notamment comme directrice du journal Le Devoir, dont elle a assuré le renouveau. En fondant la Grande Bibliothèque du Québec et en pilotant la fusion menant à la création de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, elle a bâti une institution publique majeure, à la pointe de son domaine. Ses engagements se poursuivent, surtout en matière de défense et de démocratisation de l'enseignement supérieur.

Jane Green, O.C., O.N.L.

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Jane Green est à l'avant-garde de la recherche génétique depuis près de 40 ans. Ancienne professeure à l'Université Memorial, elle a travaillé en étroite collaboration avec des familles de Terre-Neuve pour découvrir les mutations génétiques liées aux maladies héréditaires. Ses recherches ont permis de mieux comprendre la base moléculaire et clinique de maladies, notamment la perte de vision et les cancers héréditaires, et ont aussi mené à l'élaboration de nouvelles méthodes de dépistage. Ses travaux novateurs ont conduit à la création d'un laboratoire de recherche de pointe à l'Université Memorial et à l'établissement de partenariats de recherche partout au Canada.

Louise Nadeau, O.C., C.Q.

Montréal (Québec)

Louise Nadeau a consacré sa carrière de psychologue clinicienne à l'étude et au traitement des diverses formes de dépendances. En tant que présidente du conseil d'administration d'Éduc'alcool, son leadership fut décisif dans le cadre de la campagne « La modération a bien meilleur goût » et pour la quantification des limites raisonnables de consommation. Chercheuse respectée, elle a milité contre la stigmatisation des femmes toxicomanes et elle a été une pionnière dans la prévention de l'alcoolisation foetale. Ses initiatives ont fait école à l'international et ont permis aux recherches canadiennes de rayonner.

Neil G. Turok, O.C.

Waterloo (Ontario)

Le cosmologiste Neil Turok a contribué à propulser le Canada à l'avant-scène de la physique théorique. Directeur respecté de l'Institut Périmètre, il est reconnu pour son modèle cyclique de l'univers qui offre une contrepartie à la théorie prédominante de l'inflation cosmique. Il a aussi multiplié les possibilités éducatives en sciences à l'étranger en fondant l'Institut africain des sciences mathématiques, qui constitue un réseau panafricain de centres d'enseignement et de recherche. Par son travail novateur, il continue d'élargir le champ de nos connaissances, remettant constamment en question la manière dont nous abordons les origines de notre monde.

Il s'agit d'une nomination honoraire.

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA

Andrea O. Baumann, C.M.

Hamilton (Ontario)

L'infirmière Andrea Baumann a apporté une contribution significative aux services de santé comme chercheuse avant-gardiste, écrivaine et universitaire primée. Elle occupe un rôle de direction au bureau de santé mondiale de l'Université McMaster. Résolument en faveur du renforcement des capacités et de la collaboration interdisciplinaire, elle a lancé d'importants partenariats internationaux contribuant à former les chefs de file, enseignants et chercheurs de demain dans le domaine de la santé. Elle a aidé à définir les politiques et les pratiques au Canada et à l'étranger grâce à ses travaux sur les enjeux touchant la main-d'oeuvre infirmière et sur les ressources humaines en santé.

Thomas Paul d'Aquino, C.M.

Ottawa (Ontario)

Les réalisations que Thomas d'Aquino a menées à bien pour servir le Canada sont remarquables. Président et chef de la direction du Conseil canadien des chefs d'entreprise pendant plus de 25 ans, il a été un intervenant de premier plan auprès de la communauté des affaires dans les débats publics et l'a amenée à jouer un rôle clé dans l'orientation de l'avenir économique du Canada. Sa contribution s'étend également aux domaines culturel et universitaire, où il transmet ses compétences et son expérience à certaines des plus importantes institutions de notre pays, notamment à titre de président de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, fonction qu'il occupe depuis de nombreuses années.

Nan-b de Gaspé Beaubien, C.M.

Montréal (Québec)

Nan-b de Gaspé Beaubien a consacré sa vie au soutien et à l'expansion des entreprises familiales de par le monde. Avec son mari, elle a fait de Télémédia Communications Inc. l'une des plus grandes réussites du secteur canadien des télécommunications. Elle a créé la Fondation des familles en affaires et s'est forgé une réputation d'experte mondiale grâce à ses cours et ses centres d'apprentissage spécialisés destinés aux grandes entreprises familiales. Animée par la passion de redonner, elle a transmis son enthousiasme à ses petits-enfants avec qui elle dirige des initiatives comme Aquahacking, qui vise à préserver l'environnement et propose une gestion durable de l'eau.

Agnes Di Leonardi, C.M.

Toronto (Ontario)

Agnes Di Leonardi défend les droits des femmes chefs de file canadiennes. Avocate accomplie et cadre supérieure, elle est à l'avant-garde de l'industrie automobile canadienne depuis déjà quelques décennies. Elle se distingue par son leadership exceptionnel axé sur son engagement professionnel et personnel pour le renforcement du pouvoir des femmes en affaires et dans la communauté. Elle a été une figure marquante de la croissance du Forum international des femmes du Canada, réseau mondial offrant aux femmes de l'ensemble du pays des possibilités de perfectionnement du leadership.

Abraham Fuks, C.M.

Montréal (Québec)

Abraham Fuks a contribué de multiples façons à l'avancement de la recherche médicale, de l'éducation et de la mission professorale au Canada. Professeur à l'Université McGill, il a mené des recherches sur les paramètres immunologiques du diabète de type 1, la nature moléculaire des tumeurs et les métaphores de la médecine, notamment l'incidence de la langue sur la relation médecin-patient. Dirigeant universitaire dévoué, il a plaidé pour l'adoption de normes éthiques rigoureuses lors de la conduite d'essais cliniques impliquant des patients humains. Il a aussi, par son enseignement, influé notablement sur l'évolution de la pratique médicale.

Peter A. Irwin, C.M.

Guelph (Ontario)

Peter Irwin est reconnu mondialement pour sa contribution à la compréhension des effets du vent sur les structures anthropiques. Il est cofondateur et ancien président de Rowan Williams Davies & Irwin Inc., la plus grande société de génie éolien privée au monde consultée par les plus réputés architectes et concepteurs de structures réalisant des projets phares. Il a supervisé les travaux de génie éolien pour des projets comme les tours Petronas, Taipei 101 et Burj Khalifa. Véritable pionnier de sa discipline, il a conçu un anémomètre maintenant utilisé dans les laboratoires de soufflerie du monde entier.

David Trent Jaeger, C.M.

Toronto (Ontario)

David Jaeger est à l'avant-scène de la création, de l'interprétation et de la promotion de la musique nouvelle depuis des décennies. Producteur d'albums primés, compositeur et musicien talentueux, il est principalement connu en tant que légendaire producteur de l'émission radiophonique emblématique Two New Hours de la CBC, qui a permis à un vaste et fidèle auditoire de se familiariser avec la musique contemporaine. Propulseur de talents et mentor attentif de générations de musiciens, il a stimulé la création d'ensembles et de festivals et joué un rôle crucial à la direction du Concours national de jeunes compositeurs de Radio-Canada/CBC.

Virendra K. Jha, C.M.

Baie-d'Urfé (Québec)

Virendra Jha est un acteur clé de l'industrie spatiale canadienne depuis plus de 40 ans. OEuvrant à l'Agence spatiale canadienne, il a gravi les échelons pour devenir vice-président et conseiller technique en chef. À ce titre, il a dirigé plusieurs projets d'envergure, dont le lancement de RADARSAT, la participation canadienne à la Station spatiale internationale et le programme Anik F2, qui a procuré un accès Internet haute vitesse aux communautés des contrées les plus éloignées du Canada. En tant qu'intervenant dans de multiples forums internationaux, il a contribué à faire du Canada un chef de file du domaine spatial.

Rhéal Leroux, C.M., O.Ont.

Ottawa (Ontario)

Depuis plus de 40 ans, Rhéal Leroux s'évertue à promouvoir les richesses de sa région. Il se distingue par son engagement communautaire et son grand sens de la créativité dans l'organisation d'évènements majeurs au coeur de la capitale nationale. Le Bal de Neige, le Festival franco-ontarien, la visite papale en 1984 et les IVes Jeux de la Francophonie portent tous son empreinte. Connu pour son dévouement à la promotion et à la défense de la francophonie, il a notamment soutenu la création de la Cité collégiale et participé aux efforts pour empêcher la fermeture de l'Hôpital Montfort.

Paul-André Linteau, C.M., C.Q.

Montréal (Québec)

Avec une longue carrière qui s'étend sur près de 50 ans, Paul-André Linteau est l'un des historiens les plus connus et respectés au Québec. Il a contribué à développer l'histoire contemporaine du Canada, notamment du Québec, et a stimulé les recherches en ce domaine. Pionnier de l'histoire urbaine au pays, il en a fait un champ d'études fécond et dynamique. Ses ouvrages de synthèse et ses publications spécialisées demeurent des incontournables auprès de la clientèle universitaire et du grand public, au Canada comme à l'étranger.

Timothy E. MacDonald, C.M.

Stratford (Ontario)

Timothy MacDonald est un bâtisseur communautaire. Président d'Ideal Supply, l'un des employeurs les plus importants et réputés du sud-ouest de l'Ontario, il a fait la promotion d'une culture d'entreprise vouée à la philanthropie et au bénévolat. Tenant à redonner à la société, il a été fondateur, président de conseil et mécène de nombreux organismes locaux et régionaux axés sur l'entreprise, la préservation du patrimoine, les arts et l'éducation. Il s'est aussi impliqué au-delà de sa localité comme cofondateur de l'Arctic Research Foundation, qui a largement contribué à la découverte des navires perdus de l'expédition Franklin.

Edmund Metatawabin, C.M.

Fort Albany (Ontario)

Les écrits de l'auteur, conférencier et enseignant Edmund Metatawabin témoignent du pouvoir curatif des mots. Dans ses mémoires publiés en 2014 et intitulés Up Ghost River: A Chief's Journey through the Turbulent Waters of Native History, il relate son expérience de maltraitance vécue dans les pensionnats autochtones et son cheminement vers la guérison. Ses mots ont également permis de défendre d'autres survivants, notamment par l'intermédiaire de la St. Anne's Residential School Survivors' Association. Ancien chef, Edmund Metatawabin est un conservateur du savoir traditionnel vénéré et un guide pour la Première Nation de Fort Albany.

Sherry Porter, C.M.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Sherry Porter est l'une des bâtisseuses communautaires les plus influentes de la Nouvelle-Écosse. Elle a soutenu de nombreux organismes sans but lucratif oeuvrant dans les secteurs de la culture, de l'éducation et des soins de santé, et son engagement envers leur succès à long terme est sans égal. Elle a été l'une des principales artisanes de l'édification du Quai 21 comme musée national et elle a renforcé la viabilité financière de l'Orchestre symphonique de la Nouvelle-Écosse. Membre du conseil des gouverneurs de l'Université Dalhousie, elle a noué des liens essentiels entre l'université et la communauté, et elle s'emploie à développer des relations durables dans la province.

Michael J. Tims, C.M.

Calgary (Alberta)

Michael Tims est un éminent conseiller en investissement et en financement des entreprises au pays. Il a participé à la création d'une société de placement très respectée et il a mis son expertise au service de nombreuses entreprises canadiennes. Il a généreusement soutenu plusieurs organismes sans but lucratif pour lesquels il a assumé des rôles de direction, notamment Centraide et l'Université de Calgary. Fervent mécène des arts, il a déjà présidé le conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada, l'un des plus grands établissements d'arts visuels du pays.

Mohamed Lamine Touré, C.M., C.Q.

Montréal (Québec)

Lamine Touré a consacré sa vie, son temps et son talent à faire rayonner les cultures et les musiques d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine en sol canadien. Créateur du célèbre Club Balattou et du très couru Festival International Nuits d'Afrique, il a créé une mosaïque de langues et de traditions à l'image du Canada multiculturel, un pas de danse et un rythme à la fois. En mettant sur pied un prix pour célébrer la musique du monde, il appuie la carrière de musiciens et d'artistes d'ici et d'ailleurs, en particulier ceux de la relève.

Marjorie White, C.M., O.B.C.

New Westminster (Colombie-Britannique)

La sagesse de Marjorie White a rayonné bien au-delà de la Première Nation Huu-ay-aht. Depuis plus de 50 ans, elle s'active à améliorer la vie des Autochtones. Elle a contribué à la création d'un réseau de soutien pour les personnes migrant vers les centres urbains du Canada, qui est devenu un mouvement national de centres d'amitié servant des milliers de Canadiens. Elle s'est vouée avec énergie et créativité à divers organismes régionaux et nationaux et est l'une des fondatrices du Circle of Eagles Lodge, un centre d'hébergement culturellement adapté aux clients quittant le système correctionnel.

Ronald Franklin Williams, C.M.

Pointe-Claire (Québec)

L'architecte paysagiste Ronald Williams a aidé à sculpter l'environnement rural et urbain du Québec. Professeur de longue date et ancien directeur à l'École d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, il a fait évoluer sa spécialité par ses nombreux travaux professionnels, son enseignement et ses publications. Son ouvrage phare, Architecture de paysage du Canada, décrit l'évolution de l'aménagement de l'environnement au pays. Cofondateur d'une firme internationale d'urbanisme et d'aménagement paysager, il est louangé pour ses projets primés, dont le Biodôme de Montréal, le parc plage de l'île Notre-Dame et le jardin de Saint-Roch à Québec.

Yiyan Wu, C.M.

Ottawa (Ontario)

Yiyan Wu est une référence incontournable du secteur des communications multimédias et sans fil à large bande. Chercheur scientifique principal au Centre de recherches sur les communications Canada, il a aidé à propulser la recherche et la technologie canadiennes à l'échelle internationale, notamment en formulant des normes actualisées et de prochaine génération pour la télévision numérique. Il a exercé un leadership novateur au sein de nombreux établissements universitaires et professionnels, ce qui a favorisé la coopération internationale et grandement stimulé le développement des technologies de pointe en génie des systèmes de communication.

FICHE D'INFORMATION SUR L'ORDRE DU CANADA

Créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, l'Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Il reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Des Canadiens de tous les milieux de la société ont reçu l'Ordre du Canada. La nature de leurs réalisations est extrêmement variée, mais la façon dont ils ont changé nos vies et le visage de notre pays les unit.

Devise et grades

La devise de l'Ordre, DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, signifie « Ils désirent une patrie meilleure ». Sa Majesté la Reine est la souveraine de l'Ordre et le gouverneur général est chancelier et Compagnon principal de l'Ordre.

Compagnon - Initiales honorifiques : C.C.

souligne la prééminence sur la scène nationale, ou les réalisations, ou les services rendus à l'échelle internationale

Officier - Initiales honorifiques : O.C.

souligne les services ou les réalisations au niveau national

Membre - Initiales honorifiques : C.M.

souligne les contributions remarquables au niveau local ou régional, ou dans un domaine particulier

Description de l'insigne

L'insigne de l'Ordre du Canada a la forme d'un flocon de neige à six pointes et arbore en son centre une feuille d'érable entourée d'un anneau rouge sur lequel est circonscrite la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (ils désirent une patrie meilleure). L'anneau est placé sous la couronne royale. L'insigne est fait d'argent fin et est composé de trois pièces individuelles : le flocon, l'anneau et la feuille d'érable. La couleur est ajoutée à la main par l'application d'un émail opaque et translucide.

L'insigne de l'Ordre du Canada a initialement été conçu en 1967 par Bruce Beatty, C.M., S.O.M., C.D. Les dessins techniques utilisés par la Monnaie royale canadienne pour créer l'insigne ont été conçus par l'Autorité héraldique du Canada à la Chancellerie des distinctions honorifiques, qui fait partie du Bureau du secrétaire du gouverneur général. L'insigne, dont la fabrication a été remise à jour, est produit par la Monnaie, dans son installation située à Ottawa.

Admissibilité

Tous les Canadiens et Canadiennes sont admissibles à l'Ordre du Canada, à l'exception des politiciens et des juges fédéraux et provinciaux en fonction. La constitution de l'Ordre permet à des non-Canadiens d'être admissibles à des nominations à titre honorifique. Les membres de la famille royale, les gouverneurs généraux ainsi que leurs époux respectifs sont nommés membres extraordinaires de l'Ordre. L'Ordre ne peut être décerné à titre posthume.

Les Officiers et les Membres peuvent être promus dans l'Ordre en reconnaissance de nouvelles réalisations, pourvu qu'ils aient continué à oeuvrer au service du pays d'une manière exceptionnelle et extraordinaire. Habituellement, une promotion peut être envisagée à partir de la cinquième année de la nomination initiale.

Nominations

Toute personne ou tout groupe peut présenter la candidature d'individus dignes d'être nommés au sein de l'Ordre du Canada. Les nominations sont faites sur recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre, un conseil indépendant présidé par le juge en chef du Canada. Les membres du Conseil reflètent la diversité et l'excellence au sein de la société canadienne. Certains d'entre eux sont nommés en vertu de la fonction qu'ils occupent; d'autres sont nommés pour un mandat d'une période déterminée afin d'assurer une représentation équilibrée des diverses régions du pays.

