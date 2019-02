CAE renouvelle son programme de rachat dans le cours normal de ses activités





MONTRÉAL, 08 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (NYSE : CAE; TSX : CAE) ? CAE a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé le renouvellement de son programme de rachat dans le cours normal de ses activités, visant le rachat, à des fins d'annulation, de jusqu'à 5 300 613 de ses actions ordinaires, du 25 février 2019 au 24 février 2020.

Le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant faire l'objet d'un rachat aux termes de ce programme représente environ deux pour cent (2 %) des actions ordinaires émises et en circulation de CAE. En date du 6 février 2019, CAE comptait 265 030 653 actions ordinaires émises et en circulation.

En vertu du programme de rachat dans le cours normal des activités de CAE, qui viendra à échéance le 22 février 2019, le conseil d'administration de CAE avait autorisé le rachat d'un nombre maximal de 5 349 804 actions ordinaires et CAE a racheté, du 23 février 2018 au 6 février 2019, 3 691 600 de ses actions ordinaires à un prix moyen pondéré de 25,68 $ l'action ordinaire, pour une contrepartie totale de 94 801 506 $, excluant les frais de courtage.

Les rachats dans le cadre de l'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités seront effectués par l'intermédiaire des installations de la Bourse de Toronto (« TSX ») ou d'autres systèmes boursiers, conformément aux politiques applicables de la TSX. CAE peut acheter ses propres actions ordinaires au moyen d'un régime de rachat d'actions automatique mis en place par RBC Dominion Securities Inc., conformément aux articles pertinents du Guide à l'intention des sociétés de la TSX et des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toute action ordinaire que CAE rachètera le sera au prix courant au moment de la transaction, en plus des frais de courtage. Toute action ordinaire achetée dans le cadre de l'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités sera annulée.

Au cours de la période visée par l'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités, CAE n'a pas l'intention d'acheter des actions ordinaires autrement que par des transactions sur le marché libre. CAE peut aussi acheter des actions ordinaires de temps à autre, de façon confidentielle, après avoir obtenu des arrêtés d'exemption de la part des autorités réglementaires compétentes en matière de valeur mobilière. Tout achat privé fait en vertu d'un arrêté d'exemption émanant d'une autorité compétente en matière de valeur mobilière sera effectué à un prix inférieur au prix courant sur le marché, comme le prévoit l'arrêté d'exemption.

Le volume quotidien moyen des opérations sur les actions ordinaires de CAE par l'intermédiaire des installations de la TSX au cours des six derniers mois civils complets était de 567 021. Par conséquent, conformément aux règles et politiques de la TSX, la limite quotidienne des rachats sur la TSX en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera de 141 755 actions ordinaires, soit 25 % de la moyenne quotidienne, pour les 12 mois de la période d'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités qui commencera le 25 février 2019. Une fois par semaine, CAE peut également acheter, au-delà de la limite quotidienne de rachat, un bloc d'actions ordinaires qui n'est pas détenu par les initiés de la société pouvant dépasser la limite quotidienne établie, conformément aux règles de la TSX.

Il a été établi que l'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités fait partie de la stratégie d'allocation des capitaux de CAE et que celle-ci sera principalement utilisée pour atténuer l'effet de dilution des actions rachetées qui ont été émises dans le cadre du programme de réinvestissement des dividendes ou du régime d'option d'achat d'actions de CAE. Le conseil d'administration de CAE estime que ces achats sont dans le meilleur intérêt de CAE et qu'ils constituent une utilisation souhaitable des fonds disponibles qui devrait accroître la valeur pour les actionnaires.

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 9 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

