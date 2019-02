Banque Nationale Investissements lance un ensemble initial de quatre fonds négociés en bourse





MONTRÉAL, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Banque Nationale Investissements inc. (BNI) a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre fonds négociés en bourse. Chaque fonds négocié en bourse (FNB) BNI énuméré dans le tableau ci-dessous a clôturé l'offre initiale de parts et ces parts se négocieront à la Bourse de Toronto (TSX) à compter d'aujourd'hui.

« Nous sommes heureux de poursuivre l'évolution des solutions BNI en offrant aux investisseurs des opportunités novatrices de diversification du portefeuille et du risque », souligne Annamaria Testani, vice-présidente, Ventes nationales chez Banque Nationale Investissements. « Alors que les marchés sont plus complexes que jamais, rester investi est primordial. Nous croyons que nos premiers FNB procureront une occasion efficace d'obtenir des expositions de niche non traditionnelles, actives et alternatives, et de diversifier le risque d'un portefeuille. »

Voici la liste des quatre FNB BNI qui commenceront à se négocier à la TSX aujourd'hui ainsi que leur symbole boursier et frais de gestion correspondants :

Fonds négociés en bourse Symbole boursier (TSX) Frais de gestion1 FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI NREA 0,90 % FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI NPRF 0,50 % FNB des entreprises familiales canadiennes BNI NFAM 0,35 % FNB d'investissements alternatifs liquides BNI NALT 0,60 % 1 Les frais de gestion annuels correspondent à la valeur liquidative quotidienne moyenne des parts du FNB BNI applicable. Ces frais de gestion, majorés des taxes applicables, s'accumulent tous les jours et sont payés tous les mois.

FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI (TSX: NREA) Le FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la protection contre l'impact de l'inflation. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés situées partout dans le monde exerçant leurs activités dans des secteurs de l'industrie associés aux actifs réels.

FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI (TSX: NPRF) Le FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI a comme objectif de placement de générer un revenu de dividendes avantageux sur le plan fiscal tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans les titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées de sociétés canadiennes et d'autres titres produisant un revenu de sociétés canadiennes.

FBN des entreprises familiales canadiennes BNI (TSX: NFAM) Le FNB des entreprises familiales canadiennes BNI a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d'un indice boursier canadien qui mesure le rendement de placement d'entreprises familiales canadiennes cotées en bourse. À l'heure actuelle, le FNB des entreprises familiales canadiennes BNI reproduit le rendement de l'Indice BNC des entreprises familiales. Pour ce faire, le FNB des entreprises familiales canadiennes BNI investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans les titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions d'entreprises familiales canadiennes.

FNB d'investissements alternatifs liquides BNI (TSX: NALT) Le FNB d'investissements alternatifs liquides BNI a comme objectif de placement de procurer un rendement positif tout en maintenant une faible corrélation entre son rendement et celui des principaux marchés boursiers mondiaux et une plus faible volatilité que le rendement de ces marchés. Le FNB d'investissements alternatifs liquides BNI tentera d'atteindre cet objectif de placement peu importe la conjoncture ou la direction générale des marchés. Le FNB d'investissements alternatifs liquides BNI tentera d'atteindre cet objectif en investissant principalement dans des positions acheteur et vendeur sur des dérivés financiers qui offrent une exposition à différentes catégories d'actifs mondiales importantes, comme les obligations d'État, les devises, les actions ou les marchandises.

À propos des FNB BNI

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 décembre 2018, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à environ 52 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte à 100 %, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme YouTube et LinkedIn.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 262 milliards de dollars au 31 octobre 2018 la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX: NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

