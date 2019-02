Les résidents de St. Catharines bénéficieront d'un réseau de transport en commun plus fiable





ST. CATHARINES, ON, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures publiques favorisent la mise en place de services de transport en commun abordables et durables qui facilitent, accélèrent et sécurisent les déplacements des usagers et qui font en sorte que nos collectivités comptent parmi les meilleurs endroits où vivre, s'amuser et élever une famille.

Aujourd'hui, Chris Bittle, député de St. Catharines, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Monte McNaughton, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Walter Sendzik, maire de St. Catharines, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint maximal de 400 000 $ pour l'amélioration des infrastructures de transport en commun à St. Catharines.

Ce projet consiste à remplacer douze moteurs diesel dans des autobus qui desservent les usagers du transport en commun de la ville de St. Catharines. Cette amélioration permettra d'augmenter la fiabilité des services pour les usagers, de manière à ce que les résidents qui utilisent le transport en commun puissent se rendre à destination efficacement, confortablement et en toute sécurité.

Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 200 000 $ à ce projet dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, tandis que la corporation de la Ville de St. Catharines assume le reste des coûts.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario au titre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

« Disposer d'infrastructures de transport en commun modernes et fiables est une priorité pour les Canadiens. Les infrastructures de transport en commun abordables et efficaces aident à bâtir des collectivités inclusives et durables, en plus de faire croître l'économie. Le projet annoncé aujourd'hui à St. Catharines permettra aux usagers de se rendre au travail à l'heure et de rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de la journée. »

Chris Bittle, député de St. Catharines, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de l'Ontario travaille pour les gens afin de leur faciliter la vie. Pour ce faire, nous investissons notamment dans le transport en commun dans nos villes et villages, y compris ici, à St. Catharines. Des investissements judicieux dans les infrastructures, comme celui-ci, créent d'excellents emplois, ouvrent des perspectives économiques et, surtout, permettent aux gens de rentrer à la maison plus rapidement pour passer plus de temps avec leurs proches. »

L'honorable Monte McNaughton, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun aide les municipalités à développer le transport en commun et à relier nos collectivités pour l'avenir. Cet investissement n'est qu'un exemple de plus des façons dont nous collaborons avec nos partenaires régionaux et gouvernementaux pour moderniser le transport en commun dans la région de Niagara. »

Walter Sendzik, maire de St. Catharines

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De cette somme, 28,7 milliards de dollars seront consacrés à des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Cette année, l' Ontario verse 364 millions de dollars en fonds de la taxe sur l'essence à 107 municipalités qui fournissent des services de transport en commun à 144 collectivités, ce qui représente plus de 92 % de la population totale de l' Ontario . Ce montant comprend 2 632 909 $ alloués à la ville de St. Catharines .

verse 364 millions de dollars en fonds de la taxe sur l'essence à 107 municipalités qui fournissent des services de transport en commun à 144 collectivités, ce qui représente plus de 92 % de la population totale de l' . Ce montant comprend 2 632 909 $ alloués à la ville de . L' Ontario s'est engagé à investir dans le transport en commun pour faciliter la vie des gens. Il est essentiel d'augmenter le nombre d'options de trajet durables, comme le nouveau service GO Train sur semaine vers St. Catharines , pour lutter contre la congestion routière et inciter les gens à se déplacer.

