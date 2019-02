Une nouvelle étude à long terme confirme la précision du système de contrôle glycémique OneTouch®

Outre l'exactitude clinique de la plateforme OneTouch Select Plus®, l'étude démontre la valeur d'un programme de tests continus et systématiques pour vérifier la performance du produit depuis qu'il est disponible aux patients

CHESTERBROOK, Pennsylvanie, 8 février 2019 /CNW/ - Une nouvelle étude publiée dans une revue technologique de premier plan ciblant le diabète, une étude à long terme, a démontré la précision de la plateforme de bandelettes de test glycémique OneTouch Select Plus® et met en évidence les performances précises et constantes du produit. Cette étude, la dernière en date, s'ajoute à une série d'études récentes confirmant la précision du système de contrôle glycémique OneTouch®.

Une autre étude parue cette semaine dans la Journal of Diabetes Science and Technology (JDST), portant sur la plateforme de surveillance de la glycémie OneTouch Select Plus®, décrit en détail la précision éprouvée dans le cadre de multiples études cliniques menées pendant trois ans auprès de patients diabétiques. Les résultats de l'étude ont été calculés à partir de plus de 21 000 points de données provenant de plus de 200 lots différents de bandelettes réactives mis en marché depuis le lancement de la bandelette réactive OneTouch Select Plus® en 2015. Les résultats montrent que le système répond systématiquement aux exigences minimales de la norme ISO 15197:2013, de l'Organisation internationale de normalisation, et de la version européenne harmonisée EN ISO 15197:2015, les résultats avec une moyenne de 97,6% étant conformes aux spécifications, démontrant ainsi à la fois la précision et la constance du produit .1

Le Dr Guido Freckmann, directeur médical de l'IDT* et éminent expert en précision de la surveillance glycémique, a commenté : « Cette étude témoigne de la rigueur clinique et de l'importance que LifeScan accorde à son programme post-commercialisation qui, à mon avis, constitue une pratique à recommander aux fabricants de dispositifs de contrôle du diabète. Dans cette étude, les résultats se fondent sur plus de 21 000 de lectures de glucomètres recueillies en milieu clinique et comparées aux lectures d'instruments de référence correspondants -- utilisant tous des bandelettes réactives OneTouch Select Plus® -- sur une période de plusieurs années. Ce genre de méthodologie d'essais continus et systématiques améliore le tableau des performances donné par d'autres études de précision, y compris celles dont je suis auteur. »

Cette étude est la dernière d'une série d'études mettant en évidence la précision du système de contrôle glycémique OneTouch®. Dans une étude publiée dans la JDST en mars 2018y , de grands experts en autosurveillance de la glycémie ont mis à l'épreuve le système de contrôle glycémique OneTouch Verio Flex® et ont constaté que « le nouveau système présente un niveau de précision élevé des mesures ». Les trois lots qui ont été testés respectent et dépassent les exigences minimales de la norme ISO de la norme ISO 15197:2013, de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), pour la précision du système.2

Cette étude fait suite à une troisième étude dans le numéro d'avril 2017 de la même revue, détaillant la précision éprouvée de la plateforme OneTouch Verio® sur une période de sept ans et calculée à partir de plus de 70 000 points de données cliniques.3

Commentant l'étude et plus largement l'apport de la société, le Dr David Shearer, directeur principal, Affaires médicales mondiales, et responsable de la sécurité chez LifeScan, Inc., a déclaré : « L'autosurveillance de la glycémie demeure le moyen le plus précis, le plus efficace et le plus accessible de suivre sa glycémie. Avec la gamme des systèmes de contrôle glycémique OneTouch Select Plus® et OneTouch Verio®, nous sommes fiers de proposer aux diabétiques, autant qu'à leurs équipes soignantes, des produits fiables en lesquels ils peuvent -- ils le savent -- avoir confiance. »

Le système de contrôle glycémique OneTouch Select Plus® et les bandelettes réactives OneTouch Select Plus®, d'une part, le système de contrôle glycémique OneTouch Verio Flex® et les bandelettes réactives OneTouch Verio®, d'autre part, sont offerts sous la marque OneTouch® de LifeScan. La disponibilité des produits varie selon les pays. Les trois études publiées dans Journal of Diabetes Science and Technology ont été financées en totalité ou en partie par LifeScan.

À propos de LifeScan, Inc.

Portée par sa vision de créer un monde sans limites pour les personnes atteintes de diabète, LifeScan, Inc., leader mondial du contrôle glycémique, propose les produits de la marque OneTouch® dont dépendent plus de 20 millions de personnes dans le monde entier pour à prendre en charge leur diabète. Depuis plus de 35 ans, LifeScan s'emploie sans réserve à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète en développant des produits caractérisés par la simplicité, la précision et la confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.LifeScan.com et www.OneTouch.com .

