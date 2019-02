Équipements clés du procédé reçus pour le projet du Lac Guéret





MONTRÉAL, 08 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou « la Société ») (TSX.V: LLG ; OTCQX : MGPHF) est heureuse d'annoncer l'atteinte d'un jalon important à propos d'équipements clés de procédé et de fournir une brève mise à jour opérationnelle.



D'abord et avant tout, quatre des six broyeurs, équipements principaux du procédé de traitement, ont été livrés à Baie-Comeau. Les deux filtres presses ainsi que les deux derniers broyeurs sont en cours de livraison. Des images des broyeurs et de l'un des filtres en transit sont disponibles ci-dessous et sur le site Web de Mason Graphite à l'adresse : http://www.masongraphite.com/projects/photo-gallery/default.aspx

Les travaux préalables à la construction ont également progressé, notamment avec l'achèvement du déboisement au site minier du Lac Guéret. La Société est également heureuse d'annoncer que tous les permis sous-jacents au décret requis afin de commencer la construction sur le site minier et sur le site de l'usine ont été obtenus.

Équipements pour l'usine pilote de graphite sphérique

Les équipements de micronisation et d'arrondissement destinés à la future usine pilote de graphite sphérique pour batteries Li-ion sont également en cours de livraison; ils devraient être reçus d'ici la fin du mois de février et être opérationnels en mars 2019.

En dernier lieu, tel que discuté lors d'une présentation aux communautés locales de Baie-Comeau le 11 janvier 2019, les discussions de financement progressent bien et la Société maintient son objectif de débuter les travaux de construction au printemps.

