/R E P R I S E -- Avis aux médias - Manifestation des grévistes de l'Univesité TÉLUQ/





MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À leur dixième journée en grève générale illimitée, les tuteurs et les tutrices manifestent ce midi devant les bureaux montréalais de l'Université TÉLUQ. Ils seront appuyés par des représentants de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et du Conseil central du Montréal métropolitain - CSN (CCMM). Les représentants de ces organismes répondront aux questions des journalistes.

Qui?? Nancy Turgeon, présidente du Syndicat des tuteurs et des tutrices de la Télé-université-CSN (STTTU)?;

Richard Bousquet, vice-président et responsable du regroupement université de la FNEEQ?;

Bertrand Guibord, 2e vice-président responsable du dossier de l'éducation du CCMM.



Date?? Le vendredi 8 février 2019



Heure?? À midi



Lieu?? Devant les bureaux montréalais de l'Université TÉLUQ

5800 rue St-Denis à Montréal H2S 3L5 (métro Rosemont)

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Communiqué envoyé le 8 février 2019 à 07:00 et diffusé par :