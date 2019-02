Avis aux médias - L'astronaute David Saint-Jacques s'adresse à de jeunes Québécois lors de WE Day Montreal





LONGUEUIL, QC, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le 11 février, pendant WE Day Montreal, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) David Saint-Jacques, fera part de sa perspective de la Terre depuis l'espace en direct de la Station spatiale internationale. Il parlera également de ce qu'il fait pour améliorer notre qualité de vie sur Terre grâce aux expériences scientifiques qu'il mène en orbite et répondra par la suite aux questions du public.

We Day Montreal (en anglais) rassemblera au Théâtre St-Denis 2 000 élèves et éducateurs de partout au Québec pour célébrer les jeunes qui sont acteurs de changement dans leurs communautés, à l'échelle locale et internationale.

David Saint-Jacques livrera le même message en français dans une vidéo cette fois; le lendemain (12 février), lors du volet francophone de l'événement.

Les représentants des médias qui désirent se rendre sur place doivent s'inscrire auprès de We Day Montréal à l'adresse we.org/media-accreditation. Ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place pourront suivre la communication en direct (ou la revoir en différé) sur la chaîne YouTube de l'ASC.

Date : Le 11 février 2019



Heure : 10 h 30 (HE)



Quoi : Présentation de David Saint-Jacques en direct de l'espace



Qui : David Saint-Jacques, astronaute de l'ASC



Où : Théâtre St-Denis

1594, rue Saint-Denis

Montréal (Québec) H2X 3K2

