Invitation aux médias - Manque criant de professionnelles en soins dans Charlevoix et hausse des heures supplémentaires obligatoires





BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse de la FIQ-Syndicat des professionnelles en soins de la Capitale-Nationale (FIQ-SPSCN) à propos du manque criant de professionnelles en soins dans la région de Charlevoix et de la hausse des heures supplémentaires obligatoires qu'engendre cette situation. Malgré plusieurs emplois disponibles et différentes initiatives mises de l'avant en collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale, la problématique de recrutement perdure. Le syndicat estime avoir assez étiré l'élastique et interpellera la ministre de la Santé, madame Danielle McCann.

Madame Patricia Lajoie, présidente, et monsieur Pierre-Olivier Bradet, vice-président de la FIQ-SPSCN prendront la parole et seront disponibles pour des entrevues par la suite. Madame Linda Lapointe, vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, sera présente.

Aide-mémoire ­- Conférence de presse

Date : Lundi 11 février 2019



Heure : 10 h 00



Endroit : Salle des loisirs de Saint-Hilarion

346, Route 138

Saint-Hilarion (Québec) G0A 3V0

