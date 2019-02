/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse - COREM/

Ressources Auxico Canada inc. est heureuse d'annoncer la signature d'un protocole d'entente avec Partners and Company Consultoria EM Comércio Exterior (« Consultoria »), une société brésilienne, pour une participation de 70 % dans les bénéfices...

SEMAFO inc. (OMX: SMF) a annoncé aujourd'hui ses objectifs en matière de production et de coûts pour 2019 pour ses mines Boungou et Mana au Burkina Faso. La Société a aussi annoncé ses coûts pour le quatrième trimestre et l'exercice 2018. Tous les...