La bonne gouvernance de YQB encore une fois soulignée par Transports Canada

QUÉBEC, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) a reçu cette semaine la confirmation de sa saine gestion et de sa bonne gouvernance après l'audit annuel de son bail par Transports Canada. Chaque année, YQB procède à une reddition de comptes exhaustive pour Transports Canada dans le cadre du programme de surveillance des baux de ce ministère. Et chaque fois depuis dix ans, ses pratiques répondent de façon adéquate et satisfaisante aux obligations.

Rappelons ici que l'organisme fédéral est la seule entité dotée de l'autorité compétente pour qualifier et auditer la gouvernance de YQB.

Les administrations aéroportuaires sont des personnes morales privées, autofinancées et sans but lucratif, comme c'est le cas pour YQB. À ce titre, elles bénéficient d'un bail foncier qui comporte de multiples obligations, dont l'évaluation de leur gouvernance. Dans son audit de l'année 2018, Transports Canada conclut :

« Les résultats obtenus démontrent que votre société gère, exploite, entretient et développe l'aéroport de Québec de manière sécuritaire, compétente et professionnelle et ce, en conformité avec le bail foncier. »



- Transports Canada, 6 février 2019.

« Pas plus tard qu'hier, nous avons reçu un bilan des plus positifs alors que Transports Canada salue la bonne gestion de YQB. Je partage cette marque de confiance avec toute l'équipe de YQB qui travaille sans relâche à répondre aux plus hauts standards de l'industrie aéroportuaire pour faire de YQB un aéroport de classe mondiale », a mentionné Gaëtan Gagné, président et chef de la direction de YQB.

