Avis média - Un dernier week-end chargé pour la Fête des neiges de Montréal





MONTRÉAL, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Fête des neiges de Montréal entamera son dernier week-end, ce samedi dès 10 h. Pour l'occasion, une programmation chargée attend les visiteurs qui se déplaceront au parc Jean-Drapeau pour profiter une dernière fois cette année des nombreuses activités et des spectacles.

En primeur ce week-end, 9 et 10 février 2019

Samedi à 14 h, la Fête des neiges accueillera Ari Cui Cui qui, accompagnée de son ami le Boulanger Joyeux , animera les petits en musique et en chanson.

qui, accompagnée de son ami le , animera les petits en musique et en chanson. Dimanche à 14 h, QWARTZ prendra d'assaut la scène et prouvera que quatre gars peuvent prendre plus d'espace qu'une troupe de danseurs et 100 musiciens.

prendra d'assaut la scène et prouvera que quatre gars peuvent prendre plus d'espace qu'une troupe de danseurs et 100 musiciens. Dimanche de midi à 14 h, les Alouettes de Montréal viendront faire leur tour sur le site afin de rencontrer les familles et interagir avec elles.

midi à 14 h, les viendront faire leur tour sur le site afin de rencontrer les familles et interagir avec elles. Dans la Zone Faim de Loup, le chansonnier québécois aux multiples talents, Alexis Arbour , éblouira la foule grâce à sa connaissance de plus de vingt styles musicaux.

Une dernière chance de profiter des activités

Descentes givrées ($)

Bateau de glace

Sculpture sur glace en direct

Tours de traîneaux à chiens ($)

Lancer de la hache

Camions de rues

Et une foule d'autres activités gratuites!

Dates : Samedi 9 février et dimanche 10 février 2019



Heures : 10 h à 17 h



Lieu : Parc Jean-Drapeau



Accès : Transports collectifs

Station de métro Jean-Drapeau En voiture

Pont Jacques-Cartier, sortie parc Jean-Drapeau ou pont de la Concorde, par l'autoroute Bonaventure

À PROPOS DE LA FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL

La Fête des neiges de Montréal est produite par la Société du parc Jean-Drapeau grâce à la participation de la Ville de Montréal et des partenaires suivants : Cirque du Soleil, l'Association des stations de ski du Québec, La Course des Tuques, Minute Maid, Coors Light, La Presse, Rythme 105.7, CKOI 96.9, The Beat, Télé-Québec, Biosphère, musée de l'environnement, et Musée Stewart. Ce projet bénéficie également de la participation financière de Tourisme Montréal.

Images d'archives de la Fête des neiges : http://bit.ly/2StM0hG

Crédits : Société de parc Jean-Drapeau - Gilles Proulx

