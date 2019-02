Déclaration du Comité paralympique canadien sur le statut de la Russie





OTTAWA, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Le Comité international paralympique (IPC) a annoncé que la suspension du Comité paralympique russe sera conditionnement retirée à compter du 15 mars 2019.

Le Comité paralympique russe avait été suspendu le 7 août 2016, tout juste avant les Jeux paralympiques de Rio 2016. Un petit groupe d'athlètes russes avaient reçu l'autorisation de concourir en qualité d'athlètes paralympiques neutres aux Jeux paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018.

L'annonce complète de l'IPC est affichée ICI.

Déclaration de Marc-André Fabien, président, Comité paralympique canadien :

« Le Comité paralympique canadien accepte et supporte la décision de réintégrer le Comité paralympique russe sous conditions strictes. Toutefois nous sommes déçu que le Comité paralympique russe n'a pas respecté tous les critères en vue de sa réintégration. En effet, l'IPC avait établi une liste exhaustive de conditions strictes et justes à respecter par le Comité paralympique russe pour qu'il soit réintégré. Nous envisageons à présent un avenir propre et transparent, et nous espérons que tous les organismes et leaders sportifs lutteront en ce sens.

Les athlètes méritent de concourir sur un terrain de jeu équitable, sécuritaire et propre. La tricherie n'a pas sa place dans le sport paralympique, et nous continuerons à nous montrer vigilants et à être d'ardents défenseurs d'un sport propre pour nos athlètes, nos entraîneurs et notre communauté.

Nous sommes reconnaissants du travail assidu de la part du Conseil d'administration et comité du IPC. »

Déclaration de Tony Walby, président du conseil des athlètes du Comité paralympique canadien, athlète paralympique

« Nous respectons la décision du IPC d'adopter une position radicale sur le sport propre. Nous sommes cependant déçus de voir la Russie réintégrée sans qu'elle ait rempli tous les critères. En tant qu'athlètes, nous devons suivre des règles très strictes, et cela devrait s'appliquer aux organismes nationaux qui régissent le sport. Nous croyons que tous les athlètes qui concourent aux Jeux paralympiques méritent un terrain de jeu équitable et propre. Malheureusement, c'est une décision qui ébranle les athlètes et leur sport. »

À propos du Comité paralympique canadien :



