/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visite le Sud de l'Ontario/

TORONTO, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, François-Philippe Champagne, terminera sa tournée du Sud de l'Ontario en visitant les sites de projets d'infrastructure communautaire qui profitent du financement du gouvernement du Canada.

Date : vendredi 8 février 2019

9 h - 10 h

Le ministre Champagne, le député Majid Jowhari et le maire de Richmond Hill, Dave Barrow, visiteront l'installation de gestion des eaux pluviales.

OUVERT AUX MÉDIAS

Avenue Bayview et avenue Major Mackenzie

Richmond Hill (Ontario)

10:30 h - 11 :30 h

Le ministre Champagne, le député Majid Jowhari et le maire de Richmond Hill, Dave Barrow, visiteront le temple Vishnu Mandir.

OUVERT AUX MÉDIAS

8640, rue Yonge

Richmond Hill (Ontario)

14 h - 14 h 45

Le ministre Champagne, la présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, Mary Ng, et le maire de Markham, Frank Scarpitti, visiteront la gare d'autobus Cornell.

OUVERT AUX MÉDIAS

Ninth Line et route 7 Est

Markham (Ontario)

