LA BERLINETTA ALFA ROMEO 8C 2900B DE 1937 DÉSIGNÉE VOITURE LA PLUS PRESTIGIEUSE AU MONDE





Sans doute l'une des voitures les plus élégantes de tous les temps, la remarquable Berlinetta Alfa Romeo 8C 2900B de 1937 a remporté aujourd'hui, à l'hôtel The Peninsula Paris, le quatrième prix annuel The Peninsula Classics Best of the Best Award.

L'Alfa Romeo s'est imposée comme la meilleure voiture au monde selon les juges parmi les huit superbes modèles consacrés « Best of Show » lors des plus grands concours internationaux qui se disputaient les honneurs. Originaire de Los Angeles, Californie, la voiture est entrée dans la course au prix après avoir été désignée « Best of Show » au Concours d'Élégance 2018 de Pebble Beach.

« L'Alfa Romeo lauréate constitue un parfait exemple du type de voiture qui nous a inspiré la création de ce prix », a déclaré William E. (Chip) Connor, Président Directeur Général de William E. Connor & Associates Ltd, et co-fondateur du prix The Peninsula Classics Best of the Best Award. « Offrir aux amateurs de voitures l'occasion de s'arrêter un moment et de célébrer un design et une ingénierie sans faille de ce calibre est chaque année un véritable honneur. »

L'Alfa Romeo appartient à David et Ginny Sydorick de Los Angeles, Californie. Pensant à la reconnaissance récente de sa voiture, David a déclaré : « En tant que collectionneur automobile passionné, le fait de posséder deux voitures en lice pour le prix de cette année était véritablement incroyable. Il va sans dire que Ginny et moi sommes ravis du résultat ? un moment de fierté pour nous deux. »

La voiture lauréate a été dévoilée grâce à un effet « volets », révélant, lamelle après lamelle, l'Alfa Romeo fièrement exposée dans une boîte illuminée conçue sur mesure. A la suite du grand reveal, les invites de l'hôtel tels que la star internationale Luke Evans (acteur des films 'Beauty and the Beast', ?The Alienist,' et ?Girl on a Train') , ont été chouchoutés avec un DJ set de Hannah Bronfman (DJette reconnue et personnalité de la télé) qui a été rejointe par son mari Brendan Fallis, lui-même DJ et entrepreneur.

Véritable bijou automobile mis au point par Ingegner Vittorio Jano, la 8C 2900 a été conçue pour participer à des courses de voitures de sport, et notamment les Mille Miglia, qu'elle a remportés en 1935, 1936, 1937, 1938 et 1947. En course, elle a dominé toutes les grandes compétitions, et sur route, elle a été la voiture de grand tourisme la plus rapide.

Fondé en 1925 à Milan, le carrossier italien Carrozzeria Touring a d'abord concédé sous licence le système de cadres légers recouverts de tissu de Charles Weymann, puis développé sa propre construction « Superleggera ». Breveté en 1936, le système Superleggera consiste en une structure composée de tubes d'acier de faible diamètre épousant la forme de la carrosserie d'une automobile et recouverts de fins panneaux en alliage qui renforcent la structure. La voiture lauréate, la 412020, est la première des cinq Berlinetta jamais construites sur le châssis Lungo. Le carrossier Touring considère cette automobile comme le début des modèles Superleggera.

À propos de The Peninsula Classics Best of the Best Award

Partageant une volonté commune de rendre hommage au meilleur du monde de l'automobile, l'Honorable Sir Michael Kadoorie, Président de The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, a lancé le prix The Peninsula Classics Best of the Best Award en 2015 avec les co-fondateurs William E. « Chip » Connor, Bruce Meyer et Christian Philippsen. Les fondateurs partagent une passion et un amour communs pour le monde de l'automobile, la préservation de son patrimoine et des projets de restauration d'exception. Soutenu par The Peninsula Hotels, le prix rassemble huit lauréates « Best of Show » des plus prestigieux concours internationaux.

