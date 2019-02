Bank of America Corporation a déposé un Formulaire 8-K





Bank of America Corporation (le « Groupe ») a déposé un rapport actuel sur Formulaire 8-K auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission, « SEC ») le 7 février 2019, annonçant que le conseil d'administration de la Société avait autorisé le programme de rachat d'actions ordinaires de 2,5 milliards USD d'ici le 30 juin 2019. Cette autorisation vient s'ajouter à l'autorisation précédemment annoncée de racheter 20 milliards USD d'actions ordinaires entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019, ainsi que de procéder à des rachats pour compenser les actions attribuées dans le cadre de plans de rémunération à base d'actions, durant la même période, dont le montant est estimé à environ 0,6 milliard USD.

Le calendrier et le montant exact des rachats du Groupe seront assujettis à divers facteurs, notamment à la position en capital du Groupe, à ses liquidités, à sa performance financière et à ses utilisations alternatives du capital, au cours de l'action et à la conjoncture générale du marché, et pourront être suspendus à tout moment. Les rachats pourront être effectués via des achats sur le marché ouvert ou via des transactions négociées en privé, y compris les plans de la Règle 10b5-1.

Tous les documents déposés auprès de la SEC par Bank of America Corporation sont accessibles depuis le site Internet : http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

La SEC tient à jour un site Internet contenant des rapports, des sollicitations de procurations et d'autres informations concernant les émetteurs qui déposent des documents par voie électronique auprès de la SEC. Ces documents peuvent être obtenus par voie électronique en accédant au site Internet de la SEC à l'adresse : http://www.sec.gov. Une copie de ce document sera également disponible sur le site Internet du National Storage Mechanism à l'adresse : http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

