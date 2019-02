TOFANE GLOBAL FINALISE L'ACQUISITION D'iBASIS et atteint un chiffre d'affaires annuel estimé à plus d'un milliard de dollars





Tofane Global (TOFANE), leader en télécommunication pour les opérateurs télécoms et les acteurs de l'écosystème numérique à travers le monde, confirme aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'iBASIS, à Royal KPN N.V.

Après les acquisitions des activités de téléphonies globales d'Altice Europe N.V. (présent en France, au Portugal et en République Dominicaine), en septembre 2018, Tofane poursuit sa stratégie de consolidation avec la clôture de l'acquisition d'iBASIS et les regroupe sous la bannière commerciale iBASIS.

Par conséquent, avec un chiffre d'affaires annuel estimé à plus d'un milliard de dollars, iBASIS devient le troisième opérateur « grossiste » de services de téléphonie internationale au monde derrière Vodafone et Tata Communications; avec plus de 1 000 clients et réunissant 300 collaborateurs dans 18 bureaux sur quatre continents.

iBASIS conserve son partenariat stratégique avec KPN pour les activités de voix, de roaming, de données mobiles, de transmission et celles liées à l'Internet des objets (IoT). Les clients respectifs des entités acquises par Tofane d'Altice Europe N.V. et de l'actuel iBASIS bénéficieront immédiatement de la puissance des synergies pour la couverture mondiale, et les volumes de trafic. La grande capacité d'innovation d'iBASIS pourra s'appuyer sur une offre commerciale élargie à SFR, MEO (ex-Portugal Telecom) et Altice Dominicana.

« Il y a onze mois, dans la même semaine, nous avons signé les acquisitions de deux leaders du marché de la téléphonie internationale. Nous sommes fiers d'avoir finalisé ces transactions et de donner naissance à un opérateur indépendant qui rejoint le Top 3 du secteur. Nous rassemblons deux entités complémentaires pour leurs géographies, leurs réseaux de premier ordre et leur capacité d'innovation. Nous sommes désormais en position d'aider nos clients à améliorer leurs performances et à mener leurs stratégies de transformation à très grande échelle » commente Alexandre Pébereau, PDG du groupe.

TOFANE RELANCE iBASIS DANS TROIS DOMAINES CLÉS :

CROISSANCE ET CONSOLIDATION DU TRAFIC GLOBAL

La consolidation du trafic entre les entités augmentera le volume d'iBASIS d'environ 80%, plus de 300 connexions directes avec les opérateurs, et plus de 2 000 destinations pour les communications fixes et mobiles. La stratégie de consolidation de TOFANE renforce l'indépendance commerciale et l'agilité financière d'iBASIS pour offrir ainsi des économies d'échelle et des solutions de « business intelligence ».

La société offre une solution complète d'externalisation de l'ensemble des communications voix, des services mobiles et de roaming, de partage d'infrastructures pour le trafic inter-entreprises et tiers ainsi que la gestion de la fraude et les solutions logicielles pour le routage en temps réel, la gestion et la facturation. Quatre grands opérateurs, SFR (France), MEO (ex-Portugal Telecom), Altice Dominicana et KPN, bénéficient de son expertise et lui ont confié la gestion de l'ensemble de leurs communications internationales.

DEVELOPPEMENT DES SERVICES MOBILES

Grâce à des investissements tant en développement de produits et que pour la croissance à l'international, iBASIS va renforcer son portefeuille de services de données mobiles, notamment sur la 4G et les premiers déploiements 5G.

Pionnier de l'interopérabilité voix sur IP et fournisseur de services IP exchange de premier plan, iBASIS, partenaire de plus de 700 opérateurs mobiles, offre ainsi une connectivité globale pour plus de 1,5 milliard d'abonnés 4G/LTE à travers plus de 660 destinations. Dans le classement des opérateurs IP exchange issu du rapport ROCCO réseau IPX 2018, iBASIS se positionne en tête grâce à ses solutions de voix pour LTE et d'intelligence économique fondée sur un principe d'Open Peering.

ACCELERATION DE LA CONNECTIVITE DES OBJETS CONNECTES

En tant qu'un des leaders mondiaux de télécommunications, TOFANE renforce la stratégie d'iBASIS sur le marché de l'IoT grâce à un programme d'investissements dans l'innovation et les partenariats IoT. Il élargit aussi son accès à l'Europe de l'Ouest, ainsi qu'aux marchés francophone et lusophone.

iBASIS fournit des solutions eSIM (cartes SIM virtuelles) adaptatives répondant aux standards GSMA offrant un large choix de connectivités cellulaires aux objets connectés. Les solutions eSIM d'iBASIS répondent aux besoins de nombreux marchés tels que la voiture connectée, les semi-conducteurs, le transport, la logistique, l'expédition et le tourisme.

« Notre priorité est d'aider nos clients à s'imposer et se développer sur leur marché et à l'international, ainsi que de réussir leur transformation. Grâce à TOFANE, nous sommes prêts à réaliser cette promesse et à ouvrir une nouvelle page de notre histoire » ajoute Feddo Hazewindus, CEO, iBASIS.

Fondé en 2017 par Alexandre Pébereau, ancien PDG d'Orange Carriers et fondateur du Conseil de l'ITW, Tofane Global est soutenu par plusieurs partenaires financiers, dont CICLAD, Trocadero Capital Partners, et La Société Générale qui a coordonné et arrangé la dette bancaire. Tofane global est conseillé par La Banque Lazard, Arthur D. Little, Deloitte, De Pardieu et Houthoff.

A PROPOS DE TOFANE GLOBAL

Tofane Global fournit des solutions de communications pour accompagner les opérateurs et les acteurs du numérique globalement dans leurs stratégies, leur performance et leur transformation. Suite à la finalisation de l'acquisition des activités de voix à l'international d'Altice Europe N.V. (Euronext : ATCA, ATCB) et d'iBasis, Tofane Global affiche un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars et transporté plus de 30 milliards de minutes en 2018, et dessert plus de 1 000 opérateurs dans 18 pays. Tofane Global s'adresse à un marché international d'opérateurs de téléphonie, de données et d'internet, qui représente 40 milliards de dollars, en proposant des solutions pour aider les clients à évoluer et à se transformer à l'ère du numérique.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.tofaneglobal.com.

