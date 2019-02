Fondaction suspend l'acceptation des cotisations par montant forfaitaire





MONTRÉAL, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À compter d'aujourd'hui 00 h 01, et ce, jusqu'à la fin de l'exercice financier se terminant le 31 mai 2019, Fondaction suspend l'acceptation des cotisations par montant forfaitaire.

Les cotisations par épargne systématique, c'est-à-dire par la retenue sur le salaire ou par débits préautorisés, ne sont pas touchées par cette suspension. L'épargne systématique est accessible en tout temps. Pour en bénéficier, le salarié doit demander à son employeur de l'inscrire à la retenue sur le salaire ou contribuer par débits préautorisés en fixant la fréquence des paiements ainsi que le montant des cotisations (montant maximal de 416 $ par mois) auprès d'une caisse d'économie Desjardins ou d'une institution bancaire.

Afin de respecter le plafond qui lui est imposé, Fondaction prévoit limiter à 270 millions de dollars les nouvelles souscriptions pour son exercice 2018-2019.

La valeur et le rendement des actions de Fondaction fluctuent?; le passé n'est pas indicatif du futur. Avant d'investir, pour plus d'informations notamment sur les frais, veuillez consulter le prospectus à fondaction.com.

À propos de Fondaction

Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite de près de 160?000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1?200 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale.

