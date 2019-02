Eyenuk propose au mois de février à plusieurs milliers d'Italiens un dépistage oculaire basé sur l'intelligence artificielle (IA), via une collaboration avec l'Ambrosian Ophthalmic Center





Eyenuk Inc., société mondiale de technologies et services médicaux basés sur l'intelligence artificielle (IA), qui se démarque en tant que leader dans le domaine des applications en situation réelle pour le dépistage oculaire basé sur l'IA (AI Eye Screeningtm), a annoncé aujourd'hui qu'elle proposait des dépistages EyeArt® AI Eye Screening, dans le cadre du Mois de la prévention de la rétinopathie diabétique (RD) et de la maculopathie, qui a lieu en Italie au mois de février. Cette collaboration entre l'Ambrosian Ophthalmic Center (CAMO), l'Hôpital San Raffaele, et Eyenuktm est soutenue par le ministère italien de la Santé, par la ville de Milan, et par la Société italienne d'ophtalmologie.

Au cours du mois de février, 30 centres répartis à travers l'Italie proposeront des dépistages de la RD, en utilisant le système EyeArt AI Eye Screening, la technologie la plus largement validée de dépistage autonome de la RD basé sur l'IA, testée lors de plus d'un demi-million de consultations de patients à travers le monde, avec plus de deux millions d'images collectées dans des environnements cliniques en situation réelle.

La RD est une complication du diabète, et constitue la principale cause d'altération de la vue et de cécité chez les adultes d'âge actif. Elle survient lorsque des niveaux de glycémie élevés endommagent les vaisseaux sanguins de la rétine, tissu photosensible situé dans le fond de l'oeil. Un dépistage oculaire annuel est recommandé pour les personnes atteintes de diabète, dans la mesure où la RD est susceptible de progresser silencieusement, sans symptôme perceptible ou détérioration de la vue.

« Le dépistage précoce de la RD constitue une partie importante de la gestion des soins pour plusieurs millions de personnes diabétiques. Or, moins de la moitié de ces diabétiques consulte annuellement un ophtalmologue. Le dépistage AI Eye Screening peut rendre plus accessible la détection précoce de la RD, permettant ainsi aux patients de solliciter un traitement, et potentiellement de sauver leur vue », explique le Dr Lucio Buratto, directeur scientifique du CAMO.

Le système EyeArt AI Eye Screening est conçu pour permettre à n'importe quel médecin de détecter rapidement et avec précision des patients atteints de RD, qui pourront être orientés vers un spécialiste, en moins d'une minute au cours d'un examen habituel chez un patient diabétique. Ceci contribue à lever le principal obstacle au dépistage annuel de la RD et au diagnostic : l'observance des patients. Grâce au système EyeArt, les médecins peuvent identifier les patients présentant une RD susceptible de conduire à la cécité, dans le cadre d'une consultation et en temps réel, afin qu'ils puissent immédiatement être orientés vers un spécialiste de l'ophtalmologie, et bénéficier d'un traitement qui préserve leur vue. Le système EyeArt recourt à des algorithmes d'IA pour analyser de manière autonome des images oculaires prises par une caméra rétinienne. Cette avancée peut permettre à un infirmier ou à un médecin non spécialiste de dépister à temps une RD susceptible de conduire à la cécité, sans dépendre de la présence d'un expert en ophtalmologie pour catégoriser avec soin les images rétiniennes du patient.

VIDÉO : Découvrez comment le système EyeArt procède au dépistage des troubles de la vue pour la rétinopathie diabétique

« Eyenuk se fixe pour mission que les yeux de tous les individus à travers le monde puissent être soumis à un dépistage suffisamment tôt, de sorte à permettre le diagnostic des maladies pouvant conduire au décès et à la cécité, parmi lesquelles la rétinopathie diabétique », a déclaré Kaushal Solanki, PDG d'Eyenuk. « Nous sommes reconnaissants de bénéficier de cette opportunité nous permettant de nous associer à ces organisations renommées en Italie, afin de favoriser un dépistage précoce de la RD, et de progresser ainsi dans notre mission grâce au franchissement d'une étape majeure vers l'éradication des cas évitables de cécité. »

Pour en savoir plus sur les dépistages gratuits AI Eye Screening, et sur le Mois de la prévention de la rétinopathie diabétique et de la maculopathie, rendez-vous sur http://www.maculopatie.com.

À propos de la rétinopathie diabétique (RD)

La RD est une complication du diabète, provoquée par l'endommagement des vaisseaux sanguins du tissu photosensible situé au niveau du fond de l'oeil (rétine). C'est une maladie à la progression silencieuse. Dans un premier temps, la RD progresse sans aucun symptôme, mais elle peut finir par entraîner une cécité. Cette maladie peut se développer chez n'importe quelle personne atteinte de diabète de type 1 ou 2.i On estime qu'un tiers des patients atteints de diabète développeront cette maladie pouvant entraîner la cécité,ii ce qui en fait la première cause de perte de la vue chez les adultes d'âge actif.iii

À propos d'Eyenuk Inc.

Eyenuk Inc. est une société mondiale de technologies et services médicaux basés sur l'intelligence artificielle (IA), qui se démarque en tant que leader en dépistage oculaire en situation réelle, basé sur l'IA (AI Eye Screening) pour la détection des maladies autonomes, ainsi que dans le domaine des biomarqueurs prédictifs fondés sur l'IA (AI Predictive Biomarkerstm), pour l'évaluation des risques et la surveillance des maladies. Le premier produit d'Eyenuk, le système EyeArt AI Eye Screening, est la technologie d'IA la plus largement validée pour le dépistage autonome de la rétinopathie diabétique, validée par des études cliniques en situation réelle, avec plus de 160 000 consultations de patients, et plus d'un million d'images. Eyenuk se fixe pour mission que les yeux de tous les individus à travers le monde puissent être soumis à un dépistage suffisamment tôt, de sorte à permettre le diagnostic des maladies pouvant conduire au décès et à la cécité, parmi lesquelles la rétinopathie diabétique, le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le risque d'AVC, le risque cardiovasculaire, et la maladie d'Alzheimer.

EyeArt bénéficie du marquage CE. Sa vente est autorisée par l'UE en tant que dispositif médical de catégorie IIa, et par Santé Canada en tant que dispositif médical de catégorie 2. Aux États-Unis, le système EyeArt® est limité à une utilisation expérimentale uniquement.

EyeArt® est une marque déposée d'Eyenuk Inc.

www.eyenuk.com

media@eyenuk.com

_____________________________________

i https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetic-retinopathy/symptoms-causes/syc-20371611

ii Yau JW, Rogers SL, Kawasaki R, et al. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. Diabetes Care. 2012;35:556-64. doi: 10.2337/dc11-1909

iii Prokofyeva E, Zrenner E. Epidemiology of major eye diseases leading to blindness in Europe: a literature review. Ophthalmic Res. 2012;47:171-188. doi: 10.1159/000329603

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 23:20 et diffusé par :