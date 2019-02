Un dirigeant de Velodyne explique comment Velodyne produit la technologie révolutionnaire Lidar en matière d'autonomie et d'assistance au conducteur





Le Dr Mircea Gradu, vice-président directeur de la qualité et de la validation, chez Velodyne Lidar, Inc., présentera un exposé sur la technologie lidar lors du prochain Congrès international VDI dédié aux systèmes de capteurs automobiles, à Munich en Allemagne le 14 février. M. Gradu examinera les critères de réussite fondamentaux dans les essais et la validation que les capteurs lidar doivent satisfaire pour prendre en charge l'autonomie des véhicules et les systèmes avancés d'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS).

Pendant sa présentation, M. Gradu, un éminent ingénieur qui est l'un des responsables et le Président 2018 de l'association SAE International, proposera une coopération non concurrentielle, entre les différents acteurs de la communauté des véhicules autonomes (autonomous vehicle, AV), en vue d'identifier les exigences et les méthodes d'essais et de validation des capteurs lidar. L'objectif de l'initiative serait de créer un référentiel des données de validation des capteurs afin de fournir un standard industriel accessible à chaque entreprise du secteur.

Velodyne compte une dizaine d'années d'expérience dans la fabrication et la validation des capteurs lidar qui satisfont aux exigences rigoureuses en matière de sécurité et de fiabilité, des fabricants d'équipements d'origine (FEO) et des fournisseurs automobiles de catégorie 1. L'entreprise dispose de capacités internes étendues en matière de validation, et d'un réseau de laboratoires externes. Elle tire également des connaissances des millions de kilomètres parcourus par ses clients des véhicules commerciaux, dans l'automobile et la technologie.

« Les entreprises impliquées dans le secteur de la conduite autonome doivent travailler ensemble, de même que les entreprises de l'aéronautique coopèrent dans le domaine de la sécurité, afin d'assurer le lancement sécurisé des véhicules autonomes », a déclaré M. Gradu. « Velodyne est déterminé à favoriser cet apprentissage industriel pour appliquer de la rigueur à la validation des capteurs, particulièrement en ce qui concerne les cas marginaux qui présentent un risque de sécurité élevé. »

Au Congrès international VDI, les visiteurs entendront M. Gradu présenter les solutions lidar avancées, ainsi qu'un exposé de la segmentation de marché et des exigences spécifiques liées au lidar. M. Gradu abordera les facteurs déterminants dans la validation des systèmes et les essais des composants lidar. Il examinera également les défis en matière de sécurité et de normalisation que doit relever lidar pour assurer des capacités avancées d'assistance au conducteur, telles que l'assistance au maintien de la trajectoire (Lane Keeping Assist, LKA), le freinage automatique d'urgence (Automatic Emergency Braking, AEB) et la régulation adaptative de la vitesse (Adaptive Cruise Control, ACC).

Pour aider les participants au congrès à en savoir plus sur les systèmes d'assistance au conducteur, Velodyne et le Congrès international VDI ont publié sur le site Internet du congrès un livre blanc sur la technologie d'aide à la conduite automobile. Ce document discute des niveaux d'automatisation des véhicules, définis par la SAE, des avantages des capteurs lidar, et indique comment lidar assure une approche privilégiant la sécurité, qui apporte des progrès déterminants en matière d'assistance au conducteur.

La session de M. Gradu, intitulée « Advanced Safety Lidar Solutions and Opportunities in their Testing and Validation » (Solutions avancées Lidar en matière de sécurité, et opportunités associées à leurs essais et validation) se déroulera le 14 février de 9 h à 9 h 30 à l'hôtel Rilano de Munich en Allemagne.

La gamme de produits de Velodyne répond à l'ensemble des besoins lidar pour les AV et les systèmes ADAS, et fournit des données de perception en temps réel qui assurent un fonctionnement fiable et sécurisé. Velodyne produit des capteurs directionnels et à vision panoramique avec la meilleure portée et résolution de leur catégorie. Les données informatiques de perception enrichies, fournies par ces capteurs assurent la détection immédiate des objets et des espaces libres pour une navigation sans danger.

