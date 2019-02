Exclusive Group rachète la VAD canadienne pour accroître sa présence en Amérique du Nord





Exclusive Group, le groupe de services et technologies à valeur ajoutée (VAST), a annoncé aujourd'hui le rachat de Fine Tec Canada, VAD canadienne de premier plan en matière de cybersécurité, afin de compléter sa présence actuelle aux États-Unis et élargir sa couverture mondiale à l'ensemble de l'Amérique du Nord. Ce contrat coïncide avec la nomination de Laurent Daudré-Vignier, dirigeant expérimenté d'Exclusive Group, au poste de vice-président principal pour l'Amérique du Nord qui aura en charge de superviser et de développer les activités dans la région. Cela permettra aussi bien aux fournisseurs, aux partenaires de GSI et aux revendeurs de disposer d'une solution complète pour les services de distribution à valeur ajoutée en Amérique du Nord, mais également de renforcer la trajectoire de croissance dynamique globale de l'entreprise.

« Notre réussite en Amérique du Nord jusqu'à ce jour a été le pilier de la mise en oeuvre de notre stratégie mondiale. Nous avons toujours voulu renforcer notre présence aux États-Unis en ajoutant un VAD de premier plan, sur le marché canadien », a déclaré Olivier Breittmayer, CEO d'Exclusive Group. « Notre objectif est d'accroître notre présence dans la région et, pour cela, nous bénéficierons du leadership exceptionnel de Laurent dans ce domaine. Fine Tec Canada jouit d'une solide réputation locale en matière de distribution à valeur ajoutée en matière de cybersécurité, et dispose d'un groupe de personnes engagées, partageant la même vision et qui seront parfaites au sein de notre équipe. »

Fine Tec Canada, dont le siège social est situé à Vancouver, l'un des principaux centres technologiques du Canada, exerce ses activités dans tout l'intérieur de ce vaste pays et travaille en étroite collaboration avec plus de 100 partenaires revendeurs. Parmi ses principaux fournisseurs, nous pouvons citer Fortinet qui est un partenaire stratégique essentiel d'Exclusive Group. Dans le cadre de ce rachat, les principaux membres de la direction actuelle, dont l'actuel CEO, Jeff Wu, qui deviendra directeur national pour Exclusive Networks Canada sous la responsabilité de Laurent Daudré-Vignier, resteront en place pour assurer la continuité et exécuter un plan de croissance accélérée de l'entreprise.

« Exclusive Group se démarque en démontrant une valeur unique, aussi bien sur les marchés locaux qu'à l'échelle mondiale, et je suis très heureux de diriger nos activités élargies en Amérique du Nord car nous visons une croissance continue dans cette région », a déclaré Laurent Daudré-Vignier, vice-président principal pour l'Amérique du Nord d'Exclusive Group. « Je suis impatient de travailler avec l'équipe de Fine Tec Canada et de l'intégrer à toute la famille d'Exclusive Group. En tant que 10e puissance économique mondiale, le Canada représente d'énormes débouchés commerciaux pour notre base de partenaires et nous sommes confiants quant à notre future réussite au cours des prochaines années ».

« Il s'agit d'une formidable nouvelle pour l'écosystème de l'équipe et les partenaires de Fine Tec Canada et cela témoigne de l'attrait mondial pour notre proposition unique de VAD », a déclaré Jeff Wu, fondateur et directeur général de Fine Tec Canada. « Notre communauté grandissante de partenaires revendeurs profitera notamment de nombreuses possibilités grâce à l'accès au portefeuille de fournisseurs de réseaux exclusifs très étendu et à une gamme complète de services à valeur ajoutée. Nous pensons également qu'il est tout à fait faisable d'exploiter les capacités d'Exclusive Group à l'échelle mondiale dans le but d'obtenir davantage de grands projets internationaux. »

Le rachat de Fine Tec Canada intervient 18 mois après le rachat par Exclusive Group de son homonyme américain, le VAD Fine Tec, une entreprise appartenant à un propriétaire différent et dotée d'un personnel distinct, mais avec des modèles commerciaux, des principes de fonctionnement et des portefeuilles de fournisseurs similaires.

-fins-

À propos d'Exclusive Group

Exclusive Group construit le plus grand VAD spécialisé à l'échelle mondiale en matière de cybersécurité et de transformation du cloud. Grâce à son portefeuille de leaders sur le marché et ses concurrents révolutionnaires, sa réputation unique pour son expertise technologique innovante et son infrastructure mondiale en matière de services et de logistique, Exclusive Group crée des opportunités sur l'ensemble de l'écosystème du canal en réduisant l'écart entre les compétences en cyber et en cloud. Doté de plus de 50 bureaux répartis sur cinq continents et une présence dans plus de 100 pays, Exclusive Group est un groupe international de services et technologies à valeur ajoutée (VAST), doté d'un modèle de distribution hybride optimisé quant au volume mais différencié par la valeur. En savoir plus sur le site www.exclusive-group.com.

À propos de Fine Tec Canada

Fine Tec Canada optimise les activités des fournisseurs, des revendeurs et de leurs clients en matière de solutions de sécurité informatique et réseau, de bout en bout. Fine Tec Canada a démarré ses activités en tant que distributeur à valeur ajoutée (VAD) en l'année 2000 puis l'entreprise est devenue le coeur d'un écosystème composé de fournisseurs de technologies de pointe et émergents qui fournissent des solutions de sécurité réseau et de protection des données à notre vaste réseau de revendeurs au Canada. Nous y sommes parvenus en maximisant les opportunités commerciales offertes à nos partenaires tout en éliminant les obstacles qui entravent les transactions commerciales avant la vente et après le déploiement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 18:15 et diffusé par :