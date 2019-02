Kony aide CFG Bank à offrir des services bancaires entièrement numériques





La société Kony, un fournisseur leader de solutions bancaires numériques, et CFG Bank, un innovateur dans le secteur des services bancaires commerciaux et de détail au Maroc, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration sur l'application de services bancaires numériques offerte par CFG Bank. Les clients prévoient une expérience bancaire numérique simple mais fiable, pour cela, CFG Bank a choisi Kony comme partenaire pour sa stratégie de transformation numérique à long terme basée sur les piliers de la simplicité, la transparence et les relations durables avec les clients. L'application dynamique propre à CFG Bank, construite sur Kony DBX, la plateforme bancaire numérique de Kony, est au coeur de cette stratégie. En effet, elle offre une expérience bancaire numérique plus moderne.

"Pour réussir dans notre environnement bancaire, il est essentiel d'être unique. Il ne suffit pas de fournir des services ou des fonctionnalités similaires à celles des autres banques. Nous devons au contraire créer une expérience sur mesure, simple et qui permet aux clients de compléter les services et les transactions comme et quand ils le souhaitent", a déclaré Driss Benchafai, directeur général de CFG Bank. "Kony a joué un rôle primordial en nous aidant à se différencier par rapport aux autres banques. Nos clients ont placé la barre très haute concernant leurs attentes de l'expérience bancaire numérique. Sur ce, l'application de CFG Bank, optimisée par Kony, fournit à nos clients les fonctionnalités et les services dont ils ont besoin à portée de main".

Kony et CFG Bank se sont engagées pour la première fois en 2016 à adopter la stratégie de transformation numérique à long terme offerte par la banque. Kony et CFG Bank ont développé ensemble une application bancaire numérique conçue pour permettre aux clients de reprendre le contrôle de la grande majorité des transactions bancaires et de s'appuyer sur les succursales physiques pour leurs "moments de vie cruciaux", tels que les plans pour financement des objectifs éducatifs ou les processus détaillés relatifs aux investissements et l'héritage.

"Les clients bénéficient de l'autonomie et de la liberté offertes par les services bancaires numériques, et nous prévoyons de rester à l'avant-garde de ces préférences d'expérience grâce à l'adoption de la stratégie numérique adéquate", a ajouté Benchafai. "L'objectif consiste à ce que nos clients effectuent la majorité de leurs transactions en dehors de notre succursale. Grâce à notre engagement en faveur de l'innovation numérique et au soutien de nos partenaires compétents chez Kony, nous pouvons confirmer que nous sommes désormais sur la bonne voie".

Les clients de CFG Bank peuvent désormais effectuer plusieurs transactions bancaires à leur guise, bien au-delà des heures de travail normales d'une succursale typique. Outre son aide aux clients à travers des fonctions telles que le dépôt de chèques et la gestion financière personnelle, CFG Bank est toujours prête à répondre aux désirs des clients concernant leur expérience bancaire, et intègre à un rythme rapide des fonctionnalités correspondant à leurs préférences personnelles.

Pour sa part, Jeffery Kendall, vice-président premier et directeur général de Kony DBX a souligné : "Nous avons toujours cru que l'innovation dans les services bancaires numériques est absolument indispensable pour les banques et les coopératives de crédit. CFG Bank est un excellent partenaire qui s'engage rapidement à la technologie et à l'innovation numérique, puis exploite la communauté et la plateforme Kony DBX pour créer le changement et se distinguer dans la compétition. CFG Bank met en place des solutions numériques pour fournir des services bancaires numériques exceptionnelles, même si la banque en général continue d'évoluer. Tandis que la banque reste déterminée à servir ses clients dans un monde entièrement numérique, Kony DBX est prête à aider CFG Bank à rester en avance en matière des services numériques bancaires dans son tournant d'innovation".

À la suite de la mise en oeuvre réussie de l'application CFG Banking, Kony et CFG Bank explorent d'autres moyens pour fournir aux clients davantage de capacités. Celles-ci comprennent l'analyse des données, l'analyse comportementale et l'intelligence artificielle afin d'améliorer les futures itérations de l'expérience bancaire numérique propre à CFG Bank.

Kony DBX représente une avancée majeure visant à aider les banques et les coopératives de crédit à offrir aux clients des expériences numériques sans friction à chaque point d'interaction. Kony est le premier fournisseur à offrir des applications web originaires et préconstruites, ainsi qu'une plateforme bancaire numérique spécialement conçue pour les institutions financières. La plateforme Kony DBX s'appuie sur l'expertise numérique de Kony dans nombreux secteurs, offrant des solutions technologiques avancées soutenues par un réseau élargi de partenaires.

Kony a été nommée «Leader» parmi les meilleurs fournisseurs de plateformes de développement d'expérience numérique selon le rapport intitulé Forrester Wave tm: Une plateforme de Développement d'Expérience Numérique, selon le second trimestre de l'année 2018. Kony a également été reconnue comme "Leader" dans le rapport intitulé IDC MarketScape: Rapport sur les Services et Paiements Mobiles Bancaires en Amérique du Nord pour l'année 2017, avec la cote la plus élevée pour ses capacités de services bancaires mobiles. Elle est également lauréate de la Série d'Innovation pour l'année 2018 par Callahan et elle a remporté deux grands prix d'honneur lors de l'événement "Les Services Bancaires pour l'année 2018 par American Banker". Elle a remporté la seconde place pour Best in Show et People's Choice.

Pour de plus amples informations sur la transformation des services bancaires numériques offerts par CFG Bank, veuillez consulter la vidéo et l'étude de cas de CFG Bank.

À propos de la société Kony

Kony est la société à croissance rapide en matière d'applications numériques en nuage et de solutions de plateforme à code réduit. Kony est un leader reconnu du secteur parmi les fournisseurs de plateformes de développement d'applications mobiles et à code réduit. Kony DBX est la branche de services bancaires et financiers de la société Kony et un leader reconnu au monde dans la transformation des services bancaires numériques. Grâce à un portefeuille d'applications modernes et sans friction, optimisées par la plateforme la plus reconnue du secteur, Kony DBX permet aux banques et aux coopératives de crédit de toutes tailles d'accélérer l'innovation, sans compromettre les aspects critiques.

Pour de plus amples informations sur Kony DBX et Kony DBX Retail Banking, veuillez consulter Kony DBX ou rejoindre Kony DBX sur Twitter, Instagram et LinkedIn.

