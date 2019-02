Les Premières Nations Tla-o-qui-aht célèbrent l'ouverture officielle d'un nouveau complexe d'habitation





TOFINO, BC et TERRITOIRE DES TLA-O-QUI-AHT, BC, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Tout le monde devrait avoir accès à un logement sain et sûr. Le gouvernement du Canada fait des investissements importants et travaille en partenariat avec les Premières Nations pour améliorer le logement et réduire le surpeuplement dans les réserves.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ont félicité les Premières Nations Tla-o-qui-aht à l'occasion de l'ouverture officielle de leur projet de construction de logements novateurs.

Pour répondre à leurs besoins en matière de logement, les Premières Nations Tla?o?qui-aht ont transformé des conteneurs d'expédition en 21 logements locatifs pour leurs membres. En plus du logement, ce projet a créé des emplois et des possibilités de développement économique pour la communauté.

Services aux Autochtones Canada a versé 1,5 million de dollars pour le nouveau complexe d'habitation, et la Société canadienne d'hypothèques et de logement a fourni 905 000 $.

Citations

« Félicitations aux Premières Nations Tla-o-qui-aht, qui ont su faire preuve de leadership et d'innovation et ont trouvé des solutions créatives et durables sur le plan environnemental pour répondre à leurs besoins en matière de logement. Notre gouvernement est heureux de s'associer à elles pour réaliser ce projet et créer des logements modernes, sûrs et confortables pour les membres de la communauté. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Compte tenu du marché locatif limité de Tofino, ce projet de construction a permis d'ajouter des unités de logement fort nécessaires, qui sont à la fois sûrs et abordables pour les membres des Premières Nations Tla-o-qui-aht et les travailleurs saisonniers dans la communauté. Le recours à des pratiques et à des matériaux de construction novateurs a permis aux travailleurs de la construction d'acquérir de nouvelles compétences inestimables pour de futurs projets. Je suis heureux d'appuyer des initiatives tournées vers l'avenir comme celle-ci qui repoussent les limites et réévaluent ce qui est possible dans le secteur du logement. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette importante initiative visant à transformer des conteneurs d'expédition. La main-d'oeuvre des Tla-o-qui-aht a développé la capacité de construire avec succès ces magnifiques maisons et nous sommes très fiers de cet accomplissement. Ce nouveau complexe d'habitation fait partie de la planification économique stratégique des Premières Nations Tla-o-qui-aht, qui vise à offrir du logement à nos travailleurs et à générer des revenus fort nécessaires pour répondre aux besoins en logement de notre communauté. »

Terry Dorward

Chef intérimaire des Premières Nations Tla-o-qui-aht

Faits en bref

Les Premières Nations Tla-o-qui-aht sont situées sur l'île de Vancouver , à Tofino , en Colombie-Britannique, et comptent plus de 1 200 membres.

, à , en Colombie-Britannique, et comptent plus de 1 200 membres. En Colombie-Britannique, les Premières Nations peuvent présenter une demande de financement aux termes de la Nouvelle approche à l'égard du soutien au logement. .../3

Pour ce projet, les Premières Nations Tla-o-qui-aht ont créé leur propre main?d'oeuvre et formé leurs membres dans le cadre d'un programme de menuiserie au Collège North Island, parrainé par Services aux Autochtones Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Le gouvernement du Canada procède actuellement à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) -- un ambitieux plan décennal de 40 milliards de dollars qui permettra de créer 100 000 nouvelles unités de logement, de combler les besoins en matière de logement de 530 000 familles, de rénover plus de 300 000 unités de logement et de réduire l'itinérance chronique de 50 %.

procède actuellement à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) -- un ambitieux plan décennal de 40 milliards de dollars qui permettra de créer 100 000 nouvelles unités de logement, de combler les besoins en matière de logement de 530 000 familles, de rénover plus de 300 000 unités de logement et de réduire l'itinérance chronique de 50 %. La SNL est fondée sur des partenariats solides entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu auprès d'autres intervenants, y compris des municipalités, des gouvernements et des organismes autochtones, ainsi que les secteurs sociaux et privés pour faire une différence significative dans la vie des Canadiens.

