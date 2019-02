BMO Gestion d'actifs inc. annonce des modifications à la cote de risque de certains FNB BMO





MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui des modifications à la cote de risque de 16 fonds négociés en bourse (FNB) BMO, avec prise d'effet immédiate.

Ces changements résultent d'un examen annuel effectué à l'aide de la méthode de classification du risque de placement décrite dans le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement.

Aucun changement important n'a été apporté aux objectifs, aux stratégies ou à la gestion des FNB BMO.

Les modifications des cotes de risque sont les suivantes :

Symbole Nom du FNB Cote actuelle Nouvelle cote ZEO FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz Élevée Moyenne à élevée ZHY FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens Moyenne Faible à moyenne ZEM FINB BMO MSCI marchés émergents Moyenne à élevée Moyenne ZQQ FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens Moyenne à élevée Moyenne ZIC.U FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (USD) Faible à moyenne Faible ZMU FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens Faible à moyenne Faible ZHP FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens Moyenne à élevée Moyenne ZUP FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines Moyenne à élevée Moyenne ZUP.U FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (USD) Moyenne à élevée Moyenne BANK FINB BMO banques mondiales couvert en dollars canadiens Élevée Moyenne à élevée DISC FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens Moyenne à élevée Moyenne ZVC FINB BMO MSCI Canada valeur Moyenne à élevée Moyenne ZPW FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines Moyenne Faible à moyenne ZPW.U FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (USD) Moyenne Faible à moyenne ZLE FNB BMO d'actions de marchés émergents à faible volatilité Moyenne à élevée Moyenne ZPH FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens Moyenne Faible à moyenne

Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, visitez www.bmo.com/fnb .

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des FNB BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez consulter l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO avant d'investir. Les FNB BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

NasdaqMD et Nasdaq-100 IndexMD sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés »), et BMO Gestion d'actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et le caractère opportun du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens; ce FNB n'est pas émis, ni cautionné, ni vendu, ni promu par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens.

Les fonds négociés en bourse ou les valeurs mobilières mentionnés dans le présent communiqué ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou valeurs mobilières ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou valeurs mobilières sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et tout fonds lié.

S&PMD est une marque déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une concession de licence d'utilisation par S&P Dow Jones Indices LLC et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec le fonds ZCN. S&P Dow Jones LLC, S&P, TSX, ou leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion du fonds ZCN. Elles ne font en outre aucune déclaration quant à l'opportunité d'un placement dans ce FNB.

À propos des fonds négociables en bourse (FNB) BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Les FNB BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 774 milliards de dollars au 31 octobre 2018 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 17:30 et diffusé par :