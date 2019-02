Jeff Greenspoon nommé chef des produits chez Dentsu Aegis Network Canada





Alors qu'il se prépare à assumer ces fonctions nouvellement créées, Jeff continuera dans son rôle de co-PDG d'Isobar Canada

TORONTO, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Après cinq années aux commandes d'une des marques les plus solides de Dentsu Aegis Network, Jeff Greenspoon assumera un rôle élargi de chef des produits de Dentsu Aegis Network au Canada en plus de son rôle de co-PDG d'Isobar Canada.

« Jeff a montré la voie de l'innovation et les membres de son équipe livrent sans cesse des idées transformatrices qui permettent à leurs clients de prendre une longueur d'avance. Il a construit la marque Isobar au Canada et a attiré ce faisant à l'agence certaines des plus importantes marques multinationales », affirme Annette Warring, présidente, Dentsu Aegis Network Canada.



Dans ce nouveau rôle, Jeff établira les orientations et donnera vie au produit intégré du réseau - la création de solutions de groupe qui combinent l'expertise des différentes marques du réseau pour tirer avantage de technologies, de stratégies commerciales et de partenariats mondiaux de pointe.

Jeff dirigera les équipes des solutions de marque, du développement de marques et de l'innovation. Fort d'un réseau de 1 500 experts, Jeff s'efforcera, en sa qualité de chef des produits, d'aider les marques à gagner dans l'économie numérique grâce à une vision des communications de marketing tournée vers l'avenir.

« Les gens sont au centre de tout ce que nous créons, de sorte que tout au long du périple des consommateurs, il est crucial pour nous de créer avec nos clients des partenariats les plus inventifs possibles pour stimuler leur croissance », a déclaré Jeff Greenspoon, chef des produits, Dentsu Aegis Network Canada et co-PDG, Isobar Canada. « Je suis très heureux de travailler avec nos talentueuses équipes à accélérer l'application de nos connaissances afin d'offrir à nos clients une expérience ciblée et ultra-connectée. À la base, nous utilisons la force du réseau tout entier pour faire progresser les plateformes de marque et les plateformes technologiques. »

Jeff a cofondé l'agence SPOKE en 2009 avec son partenaire Kai Exos. Ils ont fusionné avec Dentsu Aegis Network en 2014, devenant co-PDG d'Isobar Canada. Leur approche numérique en matière de communications intégrées a permis de concevoir des solutions primées pour certaines des marques les plus aimées des domaines du bien-être, du commerce de détail et du divertissement.

À propos de Dentsu Aegis Network Canada

Dentsu Aegis Network Canada réinvente la façon dont les marques sont construites pour ses clients, grâce à des compétences inégalées dans les domaines des médias, du numérique, des données et des services de communication créatifs. Le réseau mise sur l'économie numérique et offre des produits et des services uniques par l'intermédiaire des agences Amnet, Amplifi, Carat, Cardinal Path, DentsuBos, GRIP, ICUC, iProspect, Isobar, MKTG, The StoryLab et Vizeum. Représentant l'un des dix principaux marchés mondiaux de Dentsu Aegis, l'équipe canadienne mène ses activités depuis son siège social de Toronto, et sert ses clients grâce à un réseau national de bureaux qui compte près de 1 500 spécialistes dévoués à Vancouver, Calgary, Montréal, Saint John et Halifax.

