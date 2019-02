Le ministre Rodriguez annonce une nomination au sein du conseil d'administration du Musée canadien de l'immigration du Quai 21





Le nouveau vice-président du conseil d'administration aidera le public à mieux comprendre les expériences des immigrants au Canada

GATINEAU, QC, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé la nomination de M. Bruce P. Manion au poste de vice-président du conseil d'administration du Musée canadien de l'immigration du Quai 21.

Cadre supérieur dans le domaine des finances publiques maintenant à la retraite, M. Bruce P. Manion jouit d'une expérience de plus de 30 ans dans la fonction publique. Tête dirigeante de la communauté financière fédérale, il a assumé avec brio la gestion du changement dans une grande variété d'organismes publics de grande et petite tailles. En plus de voir certains de ses écrits publiés, il enseigne l'administration publique. Parmi ses spécialités, mentionnons la comptabilité financière et la comptabilité de gestion, l'amélioration des méthodes administratives, la gestion du rendement, la vérification, ainsi que la gouvernance et l'apprentissage organisationnels. M. Manion, qui détient un baccalauréat en commerce de l'Université d'Ottawa, est membre et fellow de la Société des comptables en management.

Citations

« L'immigration a joué un rôle fondateur dans la formation de notre pays. Grâce à sa vaste expérience, le nouveau vice-président du conseil d'administration du Musée canadien de l'immigration du Quai 21 aidera le public à mieux comprendre les expériences des immigrants au Canada. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 permet au public de mieux comprendre les expériences des immigrants au Canada, met en valeur le rôle essentiel joué par l'immigration dans le développement de notre pays ainsi que la contribution des immigrants à la culture, à l'économie et au mode de vie canadiens. Le Musée est le sixième musée national canadien et le seul à être situé dans les provinces atlantiques. Les musées nationaux sont des organisations indépendantes faisant partie du portefeuille du Patrimoine canadien.

Les musées nationaux sont encadrés par la Loi sur les Musées, qui a été adoptée en 1990. Conformément à la Loi, les vice-présidents sont nommés par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil.

Cette nomination s'inscrit dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

La nouvelle approche requiert qu'un processus de sélection soit lancé pour les postes à temps plein et à temps partiel.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 17 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les parties intéressées peuvent postuler en ligne.

