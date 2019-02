La Banque Scotia annonce la nomination de Tom McGuire au poste de vice-président à la direction et trésorier, Trésorerie du Groupe





TORONTO, le 7 févr. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia (TSX : BNS) (NYSE : BNS) a annoncé aujourd'hui que Tom McGuire assumera les fonctions de vice-président à la direction et trésorier, Trésorerie du Groupe à compter du 11 février 2019. M. McGuire succède à Andrew Branion, qui prendra sa retraite de la Banque pour relever de nouveaux défis professionnels. Il continuera toutefois de présider le conseil d'administration de Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company. Au cours de ses 22 ans de carrière à la Banque Scotia, M. Branion a grandement influencé la manière dont la Banque aborde le risque boursier et dont elle gère le risque d'exploitation et le risque d'entreprise.

« M. McGuire connaît à fond les secteurs de la trésorerie et des marchés des capitaux, et a joué un rôle crucial dans la gestion du risque et la protection de la réputation de la Banque », a souligné Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. « Son expérience contribuera grandement à faire avancer les priorités stratégiques de la Banque. »

En tant que vice-président à la direction et trésorier, Trésorerie du Groupe, M. McGuire aura pour mandat de gérer la trésorerie et les opérations d'investissement à l'échelle mondiale, notamment celles ayant trait au financement d'actifs et au financement à moyen terme, à la gestion des actifs et des passifs, aux liquidités et aux portefeuilles publics et privés.

M. McGuire est entré au service de la Banque en 2018 en tant que premier vice-président et trésorier adjoint et était responsable, à ce titre, de la gestion du financement et des liquidités de la Banque.

M. McGuire travaillait auparavant à Barclays Group U.S. LLC., une société de portefeuille de taille moyenne, où il assumait les fonctions de trésorier après avoir oeuvré au sein du bureau du directeur général pour les Amériques à titre de spécialiste des réformes réglementaires. Il a également occupé des postes de direction dans les groupes des marchés des capitaux de Goldman Sachs, Lehman Brothers et Barclays.

Titulaire d'un baccalauréat en arts de la Harvard University et d'un doctorat en jurisprudence de la University of Virginia School of Law, M. McGuire a également servi comme officier d'infanterie dans la United States Marine Corps.

