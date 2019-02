«?Cuisiner santé et équilibré?»





Une nouvelle formation destinée aux jeunes adultes autistes

MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est fier d'annoncer le début de sa formation «?Cuisiner santé et équilibré?» créée en partenariat avec l'organisme Autisme sans limites. Cette formation de 15 semaines est offerte à de jeunes adultes autistes, à raison de 4 heures par semaine, pour leur enseigner la cuisine et développer de saines habitudes alimentaires.

En plus d'acquérir des techniques de cuisine de base, les participants exploreront plusieurs grands thèmes notamment les questions d'hygiène et de salubrité, la planification des repas, la façon de lire les étiquettes, etc.

«?Cette formation répond à plusieurs besoins fondamentaux de nos jeunes adultes autistes, affirme Lise-Marie Gravel, présidente d'Autisme sans limites. Améliorer leur santé et leur sécurité, développer leur goût pour des aliments variés, augmenter leur estime de soi, développer des compétences utiles sur le marché du travail... Bref, développer leurs talents culinaires dans ce contexte peut vraiment contribuer à améliorer leur qualité de vie?!?»

«?Nous sommes très heureux de recevoir à l'ITHQ les jeunes adultes du programme « Cuisiner santé et équilibré ». Il est primordial que, quelle que soit notre différence, nous ayons tous la possibilité de prendre plaisir à manger, à cuisiner et à bien nous nourrir. Nous sommes honorés de pouvoir faire une différence grâce à ce projet?», explique l'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ.

Pour financer cette initiative, Autisme sans limites organise un banquet-bénéfice le mercredi 13 février à 17 h 30 à la salle Mont-Royal de l'ITHQ. Pour plus d'informations :

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un centre de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinées aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

