Bibliothèque et Archives Canada dévoile sa nouvelle exposition : Les premiers ministres et l'art : créateurs, collectionneurs et muses

OTTAWA, Le 7 févr. 2019 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est heureux d'offrir au public un point de vue original sur sa collection, grâce à sa toute nouvelle exposition, Les premiers ministres et l'art : créateurs, collectionneurs et muses.

À titre de dépositaire des archives des premiers ministres canadiens, BAC offre à la population la chance de découvrir l'influence culturelle et les préférences artistiques de William Lyon Mackenzie King, de sir Wilfrid Laurier, de sir John Sparrow David Thompson, et d'autres premiers ministres.

Conçue par Madeleine Trudeau et Meaghan Scanlon, cette nouvelle exposition réunit oeuvres d'art, artéfacts, documents, portraits et photographies qui viennent révéler des facettes intéressantes, moins formelles et souvent surprenantes de nos premiers ministres.

L'exposition dévoile le côté moins officiel de leur vie : critiques artistiques signées sir Wilfrid Laurier, poèmes de Mackenzie King et portrait de Lester B. Pearson réalisé par l'artiste autochtone de renom Carl Beam, pour ne citer que quelques exemples.

Outre un large éventail de documents rares issus de la collection de BAC, l'exposition propose aussi un regard sur la bibliothèque personnelle de Mackenzie King. Dans son testament, ce dernier a légué la plupart de ses biens personnels aux Canadiennes et aux Canadiens et il a chargé un groupe d'exécuteurs testamentaires littéraires de disposer adéquatement de ses livres et de ses documents.

« Lorsque nous pensons à nos premiers ministres, nous avons en tête leurs politiques, leur vie publique et leur place dans l'histoire. Notre exposition fournit l'occasion de découvrir leur héritage à travers le rôle qu'ont joué les arts dans leur vie tant publique que personnelle. »

Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada

L'exposition gratuite se tiendra du 7 février au 3 décembre 2019 au 395, rue Wellington, à Ottawa.

Les premiers ministres et l'art : créateurs, collectionneurs et muses

Bibliothèque et Archives Canada invite les médias et le grand public à assister à l'inauguration de sa toute nouvelle exposition, Les premiers ministres et l'art : créateurs, collectionneurs et muses.

À quel point connaissez-vous nos premiers ministres?

Le jeudi 7 février 2019

De 17 h 30 à 20 h (heure de l'Est)

Bibliothèque et Archives Canada

395, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

