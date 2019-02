Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante concernant la Stratégie nationale de construction navale





HALIFAX, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Les médias sont invités à assister une annonce importante du gouvernement du Canada et d'Irving Shipbuilding Inc. Après l'annonce, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, tiendra un point de presse.

Date : 8 février 2019 Heure : 7 h 45 (heure normale de l'Atlantique) Lieu : Chantier maritime d'Halifax

3099, rue Barrington

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Les médias intéressés devraient communiquer avec Sean Lewis, directeur des communications à Irving Shipbuilding Inc., au 902-484-4595 ou à l'adresse lewis.sean@irvingshipbuilding.com d'ici 20 h (heure normale de l'Atlantique) pour confirmer leur présence.

On demande aux représentants des médias qui couvriront l'annonce d'arriver à l'entrée principale d'Irving Shipbuilding Inc. au plus tard à 7 h 15 (heure normale de l'Atlantique) et de présenter une pièce d'identité officielle valide avec photo pour accéder au chantier maritime.

