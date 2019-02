VistaJet fait progresser la sécurité des vols dans l'aviation d'affaires avec l'intégration d'un système performant d'évaluation des risques liés aux vols





La sécurité et la sûreté toujours à l'épicentre des opérations, désormais avec une analyse pilotée par les données et réalisée en temps réel



Le système révolutionnaire d'évaluation des risques liés aux vols d'Osprey s'intègrera au logiciel exclusif de VistaJet dédié à ses opérations de vol

Ce système permettra d'obtenir des évaluations instantanées et intuitives sur les risques associés à chaque vol

VistaJet est le premier exploitant à recevoir le Diamond Safety of Flight Award décerné par l'EBAA

MALTE, 07 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, première et seule compagnie d'aviation d'affaires mondiale, fait passer la sûreté, la sécurité et le bien-être de ses clients et de son personnel avant tout. Elle annonce aujourd'hui une nouvelle étape dans la progression de son logiciel dédié à ses opérations de vol, avec l'adoption de la technologie d'évaluation des risques par les données, Osprey Flight Solutions.

Depuis son lancement en 2004, VistaJet accorde la plus grande attention à la sécurité des opérations et de ses vols. À ce jour, la société comptabilise plus de 146 000 vols réalisés dans le monde entier, qui ont permis à plus de 367 000 passagers de se déplacer en toute sécurité entre plus de 1 900 aéroports de la planète.

En intégrant le système de sécurité leader d'Osprey, VistaJet est en mesure d'évaluer de manière instantanée et intuitive les risques inhérents à chaque vol directement au moyen de son logiciel exclusif dédié aux opérations de vol et d'en tirer des conclusions à l'appui de ses décisions opérationnelles. La plateforme permet en effet d'obtenir des renseignements immédiats sur l'environnement d'aviation, en compilant les données provenant de 200 000 sources mises à disposition dans 60 langues. Une équipe d'analystes associe ces données à des algorithmes de machine learning pour en tirer une vision en temps réel de la sécurité globale.

Cette nouvelle intégration de pointe complète l'analyse humaine effectuée par des experts de VistaJet pour apporter l'évaluation la plus complète des risques et de la sécurité. Parmi les informations fournies figure l'éventail le plus large d'incidents susceptibles d'affecter la performance d'un vol ; cela va des grèves des taxis locaux qui peuvent pénaliser la ponctualité de l'arrivée des personnels navigants à l'aéroport à une estimation détaillée des zones d'exclusion aérienne. Les données s'appliquent selon un maillage de 10 km par 10 km qui couvre l'intégralité du globe pour donner une vision d'altitude détaillée. Grâce à un accès aux données granulaire en temps réel, l'équipe VistaJet est en capacité de mesurer d'éventuels retards et de calibrer chaque vol en fonction des meilleures conditions de sécurité, sur les trajets les plus sûrs, même une fois l'appareil en vol.

Nick van der Meer, Directeur des opérations de VistaJet, a déclaré :

« Nous recherchons le mode de vol le plus efficient, en faisant de la sécurité notre principal moteur. En apportant à nos experts internes des données encore plus significatives, ces derniers peuvent créer une meilleure expérience de vol au bénéfice de nos clients. La sécurité est et doit toujours être un objectif commun à toutes les compagnies d'aviation. Nous sommes fiers de montrer la voie en adoptant les technologies innovantes disponibles sur le marché les plus pointues, avec une longueur d'avance sur tous nos concurrents dans le domaine de l'aviation d'affaires ».

Exploitée depuis son siège installé à Malte et épaulée par son réseau de bureaux en région, la compagnie VistaJet répond à des normes de sécurité rigoureuses saluées dans le monde entier. VistaJet est le premier exploitant à recevoir le Diamond Safety of Flight Award, le prix de la sécurité aérienne par la European Business Aviation Association (EBAA) en 2016 et une nouvelle fois en 2018, chacune de ces récompenses étant valable pour une durée de deux ans. Les opérations de la société sont également classées dans ARGUS International Platinum Rating et Wyvern Wingman. Les équipages navigants ainsi que les personnels au sol de VistaJet sont formés au respect de normes qui dépassent les réglementations strictes du secteur.

À propos de VistaJet

VistaJet est la première et l'unique compagnie d'aviation mondiale. Sur sa flotte qui compte plus de 70 jets d'affaires aux couleurs argent et rouge, VistaJet a organisé des vols pour des sociétés, des gouvernements et des clients privés dans 187 pays, couvrant 96 % du monde. Fondée en 2004 par Thomas Flohr, la société a été le pionnier d'un modèle d'affaires innovant où les clients ont accès à l'intégralité de la flotte en payant uniquement les heures pendant lesquelles ils volent, sans les responsabilités et les risques d'actifs liés à la propriété de l'avion. Le service emblématique Program de VistaJet offre aux clients un abonnement sur mesure pour des heures de vol sur sa flotte mondiale de jets moyen-courriers et long-courriers, pour les faire voyager par avion, n'importe où et n'importe quand. Les clients peuvent également demander des vols exceptionnels en passant par Direct, première application de réservation de bout en bout du secteur ou en faisant appel à une équipe mondiale disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

VistaJet fait partie de Vista Global Holding, le leader mondial des solutions de vol d'affaires, qui intègre un portefeuille unique de sociétés offrant des solutions « asset lite » destinées à couvrir tous les principaux aspects de l'aviation d'affaires.

Pour de plus amples informations et nouvelles relatives à VistaJet, veuillez consulter vistajet.com

